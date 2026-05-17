קריאה מפתיעה הושמעה היום (ראשון) מפי הפרשן הימני אבישי בן חיים, כאשר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין את יו"ר כחול לבן בני גנץ במקום השני ברשימת הליכוד. המהלך המוצע מגיע על רקע מדגם שפורסם בערוץ 'המצודה', בו הופיע שמו של גנץ כמועמד אפשרי לשריון.

"על מה אני חולם? שביבי ישריין את גנץ במקום השני בליכוד", כתב בן חיים בהודעתו. הפרשן הימני ביסס את קריאתו על תקדים היסטורי: "בגין עשה משהו כזה עם גח"ל כצעד הכרחי בדרך למהפך. אחר כך הגדיל לעשות והביא את משה דיין".

לדברי בן חיים, המהלך נדרש כעת "כצעד הכרחי בדרך לפיוס". הוא הדגיש כי "הפיוס הוא יעד אסטרטגי הכרחי של מדינת ישראל", תוך שהוא מציב את הרעיון כחלק מחזון רחב יותר לאיחוד הזירה הפוליטית.

הרקע: המשבר בכחול לבן

הקריאה מגיעה בעיתוי רגיש עבור מפלגת כחול לבן, הנמצאת בעיצומו של משבר פנימי. בשבועות האחרונים עזבו את המפלגה מספר דמויות מרכזיות, ביניהם איתן גינזבורג, חילי טרופר ושלומי יחיאב שכיהן כראש מטה השטח במשך ארבע שנים.