מוכתר מוחקת שמה מהמפלגה שהקימה לקראת הפריימריז

מסמכים רשמיים שהוגשו לרשם המפלגות היום (ראשון) מלמדים כי מפלגת 'צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר' הגישה בקשה רשמית למחיקת שמה של המייסדת משם המפלגה. המהלך המשפטי מהווה את הצעד הפורמלי האחרון בדרכה של מוכתר לקראת התמודדות הרשמית בפריימריז של תנועת הליכוד.

על פי המסמכים, הבקשה הוגשה על ידי אור ירקוני, ממונה מטעם המפלגה, והיא מבקשת לשנות את שם המפלגה מ'צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר' לשם הפשוט 'צעירים בוערים'. מספר המפלגה ברשם המפלגות הוא 59-900178-1, וכתובת המגיש היא רחוב שאול המלך 8, תל אביב.

הרקע: ניתוק הזיקה לקראת הבחירות

המהלך המשפטי מגיע על רקע רצונה הברור של מוכתר להיפרד סופית מהמפלגה שהקימה בקול תרועה רמה. מוכתר, שהתפקדה לליכוד ומנהלת פעילות שטח אינטנסיבית במפלגה, מכוונת להתמודדות בפריימריז של תנועת הליכוד במשבצת 'האישה החדשה'.

כדי שתוכל להתמודד באופן חוקי ורשמי במפלגה, נדרשת מוכתר לנתק כל זיקה משפטית ופוליטית לישות המפלגתית הקודמת שהקימה. מחיקת שמה מרשם המפלגות היא הצעד הרשמי האחרון שסוגר את הפרק של 'צעירים בוערים' ופותח רשמית את הפרק הבא שלה בליכוד.