פורסם המסמך הסודי של היועמ"שית נגד גופמן

לאחר דרישה דחופה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פורסם היום (חמישי) המסמך החסוי שהגישה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לבית המשפט העליון בפרשת מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לראש המוסד. המסמך, שהיועמ"שית ביקשה לשמור בחיסיון, חושף פרטים על פגישות חפיפה שקיים גופמן עם גורמים במוסד.

רה"מ הגיש בקשה חריפה להסרת החיסיון מהמסמך, בטענה כי "עיון בהודעה מגלה כי מטרתה אחת: להמשיך ולהטיל דופי באלוף גופמן, ולגרום לביטול מינויו". בית המשפט העליון דחה את הניסיון של היועמ"שית וקבע כי "אין בהודעה החסויה כדי לשנות את החלטותינו". פרטי המסמך החסוי: פגישות חפיפה במוסד על פי המסמך שפורסם, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לענייני ציבורי-מינהלי, ד"ר גיל לימון, יצר קשר עם היועץ המשפטי של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כדי לתאם את גביית תצהירו של תא"ל ג'. במהלך התיאום נמסרו למשנה ליועמ"שית פרטים על פגישות שקיים גופמן במסגרת הליך החפיפה. המסמך מפרט כי מאז מינויו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, ועוד בטרם כניסתו הרשמית לתפקיד, הוא מקיים פגישות חפיפה. ביום 15.4.26 התקיימה פגישה בין גופמן לבין ראשת האגף בו מוצב תא"ל ג', בה העלתה ראשת האגף את עניין הישארותו של תא"ל ג' בתפקיד. כאמור, ראש המוסד היוצא החליט כי תא"ל ג' יסיים את תפקידו בקיץ הקרוב, במקביל לסיום שירותו בצה"ל.

המסמך המלא של היועצת המשפטית

הפגישה השנייה: גופמן ביקר באגף

ביום 12.5.26, במסגרת הליך החפיפה, התקיים ביקור של גופמן באגף שבו משרת תא"ל ג', בו השתתף תא"ל ג' יחד עם אחרים. על פי המסמך, בחלק זה של הביקור עניין המשך עבודתו של תא"ל ג' במוסד לא נדון. בהמשך לביקור באגף נערכה שיחה בין גופמן ובין ראשת האגף האחראית על תא"ל ג', בה העלה גופמן את נושא המשך עבודתו של תא"ל ג' במוסד ואמר כי ישקול את העניין.

היועמ"שית הדגישה במסמך כי הפגישה והשיחה התקיימו שלא בנוכחות תא"ל ג'. כן נמסר כי תא"ל ג' היה מודע לכך שעניינו עלה בפגישה הראשונה, אך לא לכך שעניינו עלה בשיחה השנייה. יצוין כי אירועים אלה קדמו להחלטת בית המשפט מיום 12.5.26 בעניין הגשת תצהירו של תא"ל ג'.

נתניהו: "אירועים חסרי משקל"

בבקשה שהגיש עורך דינו של רה"מ, ד"ר הראל ארנון, צוין כי ההודעה מתארת שני אירועים אשר, על פי הודאתה של היועצת עצמה, "קדמו להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.5.26". לטענת נתניהו, לא רק שהאירועים הללו אינם קשורים בשום צורה לאירועים שנדונו בפני הוועדה המייעצת למינויי בכירים, אלא שהם גם התרחשו לפני שמישהו יכול היה לנבא את החלטת בית המשפט.

"ממילא, אין בהם, ולא יכול להיות בהם, כדי להטיל דופי כלשהו לא בתא"ל ג' ולא באלוף גופמן", נכתב בבקשה. רה"מ טען כי היועמ"שית "גוררת רגליים" ומנסה לייצר "עננה מלאכותית" סביב הקצין כדי להביא לביטול המינוי.

היועמ"שית: "אין לנו טענה כלפי תא"ל ג'"

במסמך שפורסם הדגישה היועמ"שית כי "למשיבה 4 אין טענה כלשהי כלפי תא"ל ג', וכל עניינה של בקשת עדכון זו הוא במידע שעל האלוף גופמן היה להביא בפני בית המשפט הנכבד במהלך הדיון". כן צוין כי גופמן עודכן בכוונה להגשת הודעת העדכון ונמסר שיש לו גרסה ביחס להנחיות שניתנו לאחר הפגישה ביום 12.5.26.

המסמך נחתם על ידי שלושה עורכי דין מפרקליטות המדינה: ענר הלמן, מנהל מחלקת הבג"צים; דניאל מארקס, ממונה במחלקת הבג"צים; ועמרי אפשטיין, ממונה על ענייני הבג"צים. התאריך שצוין במסמך הוא כ"ז באייר תשפ"ו, 14 במאי 2026.

בג"ץ: "אין בהודעה כדי לשנות"

בית המשפט העליון דחה את הניסיון של היועמ"שית והחליט כי המידע החסוי שהוגש אינו משנה את החלטותיו בעניין מינויו של גופמן. השופטים קבעו בהחלטה חד-משמעית: "אין בהודעה החסויה שמסרה היועמ"שית כדי לשנות את החלטותינו".

המהלך מגיע על רקע סדרת ניסיונות של היועמ"שית להשפיע על מינויו של גופמן לראש המוסד. גורמים פוליטיים רואים בכך ניסיון של היועמ"שית לפעול כ"חברת אופוזיציה" ולחסום מינויים שאינם מקובלים עליה.