שותים הרבה XL? שימו לב להודעה שהוציאה חברת טמפו: "לא לצרוך"

חברת טמפו משקאות בע"מ מודיעה הערב (שני) על החזרת מוצרי משקה האנרגיה הפופולרי - XL כשר לפסח.
החברה עדכנה כי בעקבות בדיקות סנסוריות שערכה ותלונות לקוחות על ריח לא אופייני וחריג ועל הבדלים בטעם במוצר XL כשר לפסח ביחס למוצרי XL המיוצרים במהלך השנה כתוצאה ממתכון שונה בהתאם לדרישות הכשרות לפסח.
בחברה הוחלט באופן יזום לעצור את מכירת המוצרים שיוצרו במתכון לפסח, ולפעול לאיסופם מנקודות המכירה.
פרטי המוצרים:
שם המוצר:XL
ברקוד: 5906485301012
אצוות- L86057-L86071 תאריכי תפוגה: 25/12-12/01/26
שם המוצר:XL TEN
ברקוד: 5902198160403
אצוות- L86054-L86057 תאריכי תפוגה: 23-25/12/26
על המוצר מופיע בצמוד להדפסת התאריך "מתכון לפסח" ההודעה הינה בתיאום עם שירות המזון במחוז מרכז.
"צרכנים המחזיקים במוצרים האמורים מוזמנים מתבקשים שלא לצרוך אותם ולפנות לשירות הצרכנים של החברה", נמסר מהחברה.
