התייקרות משמעותית בשוק העיתונות החרדית: החל מהשבוע יעלה מחירם של שלושה שבועונים מרכזיים בכ-30%, כך עולה מהודעה רשמית שנשלחה לקמעונאים ולנקודות המכירה ברחבי הארץ. העיתונים 'משפחה', 'בקהילה' ו'כפר חב"ד' יימכרו מעתה במחיר של 29.90 שקלים לעותק, לעומת כ-23 שקלים עד כה.

ההודעה, שהופצה על ידי חברת 'בר בי.טי.די' המפיצה את העיתונים, מבהירה כי העדכון נכנס לתוקף החל מהיום (חמישי). לפי ההודעה, ההחלטה על העלאת המחירים התקבלה על ידי המו"לים של העיתונים, ככל הנראה בעקבות עליית עלויות הייצור וההפצה.

מכתב מיוחד למנויים: 'המחיר נשאר קבוע'

במקביל להודעה לקמעונאים, שלחה הנהלת עיתון 'משפחה' הבוקר מכתב למנוייה, במטרה להרגיע ולשמר את נאמנותם. במכתב מודגש כי למרות העלייה במחיר הדוכן, מחיר המנוי החודשי יישאר ללא שינוי על סך 107.92 שקלים לחודש - מחיר שנקבע בעדכון האחרון מפברואר 2025.

"אנו מעריכים את נאמנותכם ורוצים להמשיך לשרת אתכם בצורה הטובה ביותר", נכתב במכתב. ההנהלה הבהירה כי המנויים ימשיכו לקבל את כל המגזינים הנלווים, הידועים בשם 'טעימות', ללא עלות נוספת. כמו כן, מהדורות החג המורחבות, שמחירן בדוכנים מגיע ל-45 שקלים, יימשכו להגיע למנויים ללא תוספת תשלום.

העיתון הדגיש במכתב כי הצעד נועד להוקיר תודה למנויים הוותיקים והחדשים, שהם "הלב הפועם" של העשייה העיתונאית. ההבדל המשמעותי בין מחיר הדוכן למחיר המנוי מהווה תמריץ משמעותי למעבר למנוי קבוע.

היומונים לא מתייקרים בשלב זה

חשוב לציין כי ההתייקרות מתמקדת בשלב זה בשבועונים המגזיניים בלבד. היומונים המרכזיים בציבור החרדי - 'המודיע', 'יתד נאמן' ו'הדרך' - לא הודיעו על שינוי במחירם ונותרים ללא שינוי לעת עתה. גם שבועונים נוספים לא הצטרפו לגל ההתייקרות.

העלייה בשבועונים מצטרפת לגל התייקרויות רחב יותר שפוקד את משקי הבית החרדיים בתקופה האחרונה.

רקע: משבר בענף העיתונות המודפסת

ההתייקרות מגיעה על רקע משבר מתמשך בענף העיתונות המודפסת בכלל, ובעיתונות החרדית בפרט. עליית עלויות הנייר, ההדפסה וההפצה, לצד ירידה במספר הקוראים והמעבר ההדרגתי לצריכת תוכן דיגיטלי, מקשים על המו"לים לשמור על רווחיות.

עם זאת, העיתונות החרדית נהנית מיתרון יחסי בהשוואה לעיתונות הכללית. הציבור החרדי שומר עדיין על נאמנות גבוהה יחסית לעיתון המודפס.

נציגי העיתונים טרם התייחסו באופן רשמי להתייקרות, אך בשיחות עם גורמים בענף עולה כי המהלך נבע מאילוץ כלכלי ולא מבחירה. יצוין כי זו לא ההתייקרות הראשונה בשנים האחרונות, אך היא בהחלט בולטת מבחינת שיעור העלייה.