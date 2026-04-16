עיתון בקהילה הוא שבועון חרדי מוביל בישראל שהוקם בשנת 1997 על ידי דודי זילברשלג. השבועון, שמערכתו שוכנת בבני ברק, התבסס כאחד מכלי התקשורת המרכזיים בציבור החרדי בישראל. במשך שבע השנים הראשונות הופץ העיתון בחינם, אך החל משנת 2004 הוא עבר להפצה בתשלום. לפי סקר TGI משנת 2017, השבועון זוכה לחשיפה של כ-8.9% בציבור החרדי, מה שהופך אותו לאחד מכלי התקשורת המשפיעים במגזר.

בשנת 2010 עבר העיתון מהפך משמעותי כשאימץ מראה ותכנים חדשניים יותר. השינוי כלל הוספת חלקי חדשות וכלכלה בדפי עיתון רגילים, לצד מוספים נוספים במגזין כרומו. המבנה החדש אפשר לעיתון להתמודד טוב יותר עם הצרכים המשתנים של הקוראים החרדים ולספק תוכן מגוון ואיכותי יותר. השבועון מבוקר על ידי ועדה רוחנית שבראשה הרב חיים שמואל אסטרייכר, מה שמבטיח שהתכנים עומדים בסטנדרטים הרוחניים של הציבור החרדי.

מבחינה עיתונאית, עיתון בקהילה עבר מספר שינויים בהנהלה העיתונאית לאורך השנים. עורכו הראשי של העיתון מאז שנות ה-90 ועד 2012 היה בנימין ליפקין, שהניח את היסודות העיתונאיים של השבועון. לאחר מכן שימש בתפקיד אברהם דוב גרינבוים במשך כארבע שנים. כיום, עורכי העיתון הם שלמה קוק בתפקיד העורך הראשי ומרדכי וינשטוק בתפקיד העורך האחראי, המובילים את השבועון בעידן הדיגיטלי.

השבועון מתאפיין בצוות כותבים ועיתונאים איכותי ומגוון. בין הכותבים הבולטים בעיתון במשך השנים, חלקם פעילים גם כיום, ניתן למנות את קובי אריאלי, חיים גרינבוים, יעקב ריבלין, יעקב רייניץ, צביקה יעקובזון, אשר מדינה, יעקב ב. פרידמן, יצחק פלדמן, אלי שפירא, דב אייכלר, מרב סבר, אפרת פינקל, ורות רפפורט. עורך המוסף היה דוד רוטנברג. צוות זה מביא מגוון נקודות מבט ומומחיות בתחומים שונים.

המבנה העיתונאי של בקהילה כולל מספר מוספים קבועים המצורפים בכל שבוע. עיתון "חדשות בקהילה" מכיל כתבות פוליטיות ומדיניות, טורי פרשנות פוליטית, דעות, כתבות שטח, מדורי חדשות פנים חרדיות במגוון נושאים, מדורי כלכלה וצרכנות. "מגזין בקהילה" מתמקד בכתבות בנושאים כלליים ואקטואליים, טורים אישיים וסיפורים. "פנינה" הוא מגזין המיועד לאישה ולבית, המספק תוכן רלוונטי לקהל היעד הנשי.

למנויי העיתון מצורפים מוספים נוספים המעשירים את חווית הקריאה. "העולם החרדי" הוא מגזין תמונות מהחצרות החרדיות, "חברים" הוא מגזין קומיקס לילדים ולנוער, ו"חכו ממתקים" הוא מקבץ עלוני שבת. בעבר צורף גם עלון "אוצר פניני החסידות" - מגזין עם דברי חסידות. בחגי ניסן ובחגי תשרי מפיק העיתון מוספי נושא מיוחדים, מוספים פוליטיים, מוספי סיפורים ועוד, המתאימים לאופי החגים.

השבועון ממלא תפקיד חשוב בנוף התקשורתי החרדי בישראל. הוא משמש כמקור מידע מרכזי לציבור החרדי בנושאים של חדשות, פוליטיקה, כלכלה, תרבות וחיי יומיום. העיתון מצליח לשמור על איזון בין שמרנות רוחנית לבין פתיחות לנושאים עכשוויים, תוך שמירה על הפיקוח הרוחני. בעבר הוציא העיתון גם חוברת תורנית בשם "תבונות" שבה התפרסמו טורים של רבנים, כתבות תורניות וסיפורים חסידיים, מה שמדגים את המחויבות של השבועון לתוכן תורני לצד התוכן החדשותי.