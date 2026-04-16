עיתון משפחה הוא שבועון חרדי מוביל היוצא לאור מאז דצמבר 1987, ומשמש כאחד ממקורות המידע המרכזיים בציבור החרדי בישראל ובעולם. העיתון בבעלות אלי פלאי, בניהולו של המנכ"ל יהודה נחשוני ובעריכתו של יוסי אליטוב. השבועון מופץ בנקודות מכירה רבות בישראל ומחוץ לה, וכן למנויים באמצעות מערכת הפצה מסועפת המגיעה לקהל רחב.

מבנה העיתון כולל ארבעה חלקים עיקריים המופצים מדי שבוע: חדשות משפחה בעריכת ישראל יוסקוביץ הכולל כתבות חדשותיות, תחקירים וטורים פובליציסטים; מגזין משפחה בעריכת אריה ארליך המתמקד בכתבות עומק וראיונות; מוסף נשים "בתוך המשפחה" בעריכת חנה אפיק העוסק בנושאי הורות, בריאות ואופנה; ומגזין ילדים בעריכת דבורה נויגרשל המיועד לגילאי 8-16.

החל משנת 2004 יוצא העיתון גם בשפה האנגלית בתפוצה של כ-50,000 עותקים, מה שמאפשר לקהל דוברי האנגלית בקהילות החרדיות ברחבי העולם לקבל תוכן איכותי בשפתם. הגרסה האנגלית תורמת להרחבת השפעת העיתון ולחיזוק הקשר עם קהילות יהודיות בחו"ל.

מוסף קולמוס, המגזין התורני של העיתון בעריכת ישראל אלתר גרובייס, זוכה לחשיפה רחבה יחסית גם בקרב הזרמים השמרנים יותר בציבור החרדי. המוסף מצוטט לעיתים קרובות בשל איכות המאמרים והמחקרים התורניים המובאים בו, וחלק מהכותבים בו נמנים על בכירי הרבנים בישראל. בעבר נערך המוסף על ידי הרבנים משה גרילק, יצחק רוזנבלום ואפרים זלמן גלינסקי.

בנוסף למוספים הקבועים, מוציא העיתון מעת לעת מוספים נוספים: "טעימות" - מגזין קולינרי החוזר אחת לחודש; "בריא יותר" - מגזין בריאות היוצא אחת לרבעון; "נעורים" - מגזין לצעירים היוצא בחגים; ומוספים מיוחדים בנושאי דיור, נישואים, תינוקות ועוד. רוב מוספי השבועון מופיעים בפורמט מגזין על גבי נייר כרומו איכותי, למעט "חדשות משפחה" המופיע על נייר עיתון בפורמט טבלואיד.

החל משנת 2021 הרחיב העיתון את פעילותו לתחום הפודקאסטים, והחל בהפקת תכנים מגוונים בנושאים רבים כולל פוליטיקה, היסטוריה, חינוך, מוזיקה, יהדות, ביטחון, כלכלה ונפש. מהלך זה משקף את ההתאמה של העיתון לעידן הדיגיטלי ולצרכי הצריכה המשתנים של הקהל החרדי.