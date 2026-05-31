הקלה משמעותית בכיס הנהגים: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה הודיע הבוקר (ראשון) כי בחצות שבין יום ראשון לשני יוזל מחיר הדלק ב-27 אגורות לליטר. על פי ההודעה הרשמית, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 לא יעלה על 7.80 שקלים.
ההוזלה מגיעה לאחר תקופה ארוכה בה מחירי הדלק נותרו גבוהים ופגעו בתקציב המשפחתי. עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שבהן התקציב מתוח במיוחד, מדובר בהקלה ניכרת שתורגש בתדלוק השבועי ובהוצאות הכלליות.
השפעה על האינפלציה
מחירי הדלק הגבוהים תרמו בחודשים האחרונים לעלייה במדד המחירים לצרכן, ולכן הירידה הנוכחית עשויה לסייע בהפחתת שיעור האינפלציה. הקלה זו צפויה להשפיע לא רק על עלויות התחבורה הפרטית, אלא גם על מחירי המזון והמוצרים, שחלקם מושפעים מעלויות ההובלה.
יצוין כי ההוזלה מגיעה בעיתוי חשוב עבור משפחות רבות שמתמודדות עם יוקר המחיה. ירידת מחירי הדלק מתחת לרף ה-8 שקלים נתפסת כהקלה משמעותית, במיוחד לאור העלייה המתמשכת במחירי המזון והשירותים.
