על רקע זינוק במחירי הדלק: עלייה חדה במכירות רכבים חשמליים 

טויוטה רשמה בחודש מרץ האחרון את חודש השיא שלה במכירות רכבים חשמליים (EV), עם 35,525 יחידות שנמסרו ברחבי העולם - זינוק של 139% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה מגיעה על רקע התייקרות חדה במחירי הדלק, בעקבות העימות בין ארצות הברית לאיראן והשיבושים בתנועת הנפט דרך מצר הורמוז, האחראי לכ-20% מהאספקה העולמית.

לפי נתונים שפורסמו בסוף אפריל, מחירי הבנזין בארה"ב זינקו בכ-35% מאז פרוץ המשבר, והגיעו לממוצע של כ-4.02 דולר לגלון. במקביל, מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה את רף 100 הדולרים - נתונים שמגבירים את הכדאיות הכלכלית של רכבים חשמליים בעיני צרכנים רבים.

הצמיחה המרשימה ביותר נרשמה דווקא ביפן, שם מכרה טויוטה כ-3,500 רכבים חשמליים במרץ - עלייה חריגה של יותר מ-4,000% לעומת השנה שעברה. דגם ה-bZ4X המעודכן, שהושק מחדש ב-2025 עם טווח נסיעה משופר של עד 746 ק"מ לפי התקן היפני, הפך לרכב החשמלי הנמכר ביותר במדינה.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית, עם עלייה של 85% במכירות ברבעון הראשון ל-25,640 יחידות, הודות להרחבת היצע הדגמים - כולל ה-C-HR+ החדש וה-Urban Cruiser. בארה"ב, הדגם המחודש bZ התברג למקום השלישי במכירות רכבים חשמליים ברבעון הראשון, עם מעל 10,000 מסירות - עלייה של 80% לעומת השנה הקודמת.

הביקוש הגובר לרכבים חשמליים אינו ייחודי לטויוטה. באוסטרליה, למשל, הגיע נתח השוק של רכבים חשמליים ל-14.9% מכלל המכירות במרץ - שיא חדש, המיוחס בין היתר לעלויות האנרגיה הגואות. במקביל, נתונים בארה"ב מצביעים על עלייה של 4% במחירי הסיטונאות במרץ, עם זינוק חד במיוחד בעלויות האנרגיה.

עם זאת, לא הכול חיובי: המכירות הכוללות של טויוטה ירדו ב-5.8% במרץ והסתכמו בכ-983 אלף רכבים, בין היתר בשל חולשה בשווקים במזרח התיכון והמתנה לדגם RAV4 מחודש. למרות זאת, נתוני הרכבים החשמליים מצביעים על שינוי מגמה משמעותי - כזה שממקם את טויוטה בעמדה טובה יותר במירוץ הגלובלי לחשמול, דווקא ברגע שבו מחירי הדלק דוחפים את השוק קדימה.