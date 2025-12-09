טויוטה הכריזה על ייצור המכונית הספורטיבית החזקה בתולדות המותג המגיעה עם מנוע טווין־טורבו והיברידי מעל 650 כ"ס, שלדה קלה מאלומיניום וסיבי פחמן, ומידות של מכונית־על לכל דבר | כמו כן, טויוטה פרסמה שהדגם נועד לייצג את עתיד הביצועים שלה - ולסמן תחרות ישירה מול מכוניות יוקרה אירופיות (רכב)
רכב חדשני תוצרת החברה היפנית הידועה - טויוטה, הוצג בתערוכת Japan Mobility Show 2025, עוצב כבועה צבעונית יצירתית ומנוהל בידי מערכת בינה מלאכותית מתקדמת| הילד עולה, ננעל בחגורת בטיחות, והמערכת הדיגיטלית אחראית לשליטה מוחלטת בתנועה, במהירות ובכיוון הנסיעה - ללא צורך במבוגר ברכב | לצד אמצעי הגנה מגוונים, מדובר בשלב נוסף בדרך לרכבים שמקדמים תחבורה נגישה לכל גיל ולכל רמת כשירות (רכב)
כסא הגלגלים החדשני "walk me" של טויוטה הוצג לראשונה בתערוכת Japan Mobility Show 2025 | הפיתוח משנה את חוקי הנגישות כשהוא מעניק למשתמשים יכולת תנועה במקומות שבהם כסאות גלגלים מסורתיים כשלו - כולל עלייה וירידה בין קומות, מעבר במדרגות, תנועה על קרקע לא אחידה ואף ישיבה בטוחה ברכב | הכיסא, שעדיין נמצא בשלבי פיתוח ראשוניים, מדגים עתיד שבו אנשים עם מוגבלות בתנועה יקבלו חופש חסר תקדים - הודות לארבע רגליים רובוטיות המחקות תנועת חיות ולמבנה קומפקטי מתקפל לאחסון קל (טכנולוגיה)
כלי טייס של חיל האוויר תוקפים בשעות האחרונות כלי רכב של ארגוני הטרור בעזה | עד כה הותקפו עשרות כלי רכב, בהם טנדרים ורכבים מסחריים, של מחבלים באזורים שונים בכל רחבי הרצועה | על פי גורם ביטחוני מדובר במבצע ממוקד של צה"ל כנגד צי הרכב של חמאס (צבא)