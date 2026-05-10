ממשלת איראן העבירה למתווכים פקיסטנים את תגובתה הרשמית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, מסמך המשתרע על פני מספר עמודים וכולל את דרישותיה המפורטות של טהרן.

לפי מקורות המעורים בפרטים ששוחחו עם עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', איראן מציעה להביא לסיום הלחימה ולפתוח באופן הדרגתי את מצר הורמוז לתנועה מסחרית.

בתמורה לצעדים אלו, דורשת איראן כי ארה"ב תסיר את המצור שהטילה על נמלים וספינות איראניות.

בנוגע למאגרי האורניום המועשר, התגובה האיראנית מציעה לדלל חלק מהחומר ולהעביר את היתרה למשמורת במדינה שלישית, תוך הצבת תנאי מרכזי להסכם.

איראן דורשת לקבל ערבויות לכך שהאורניום שהועבר למדינה השלישית יישלח בחזרה לידיה אם המשא ומתן ייכשל או במקרה שבו ארה"ב תחליט לפרוש מההסכמים בשלב מאוחר יותר. דרישה זו מהווה סלע מחלוקת משמעותי מול העמדה האמריקנית המבקשת התחייבויות מראש לגבי גורל התוכנית.

על פי ההצעה, הדיונים בנושאי הגרעין יימשכו במהלך 30 הימים הקרובים. איראן הביעה נכונות להשעות את העשרת האורניום לפרק זמן מוגדר, אולם מדובר בתקופה קצרה משמעותית מהמורטוריום בן 20 השנים שדרשה וושינגטון. כמו כן, טהרן הבהירה כי היא דוחה על הסף את הדרישה לפירוק מתקני הגרעין שברשותה.

מקורות המעורים בתכני המסמך מסרו כי התגובה הנוכחית אינה פותרת את הפערים המהותיים בין הצדדים, בדגש על הדרישה האמריקנית להבטחת גורל מאגרי האורניום ותוכנית הגרעין בכללותה בטרם ייחתם הסכם סופי.

לסיכום, נראה כי המחלוקת בין ארה"ב לאיראן נותרה בלתי פתירה.

ארה"ב דורשת העברה ללא תנאי של כלל האורניום המועשר - איראן דורשת להעביר רק חלק עם אפשרות לקבלם בחזרה.

ארה"ב דורשת פירוק מלא של מתקני ההעשרה - איראן דוחה זאת על הסף.

ארה"ב דורשת הקפאה ל-20 שנה - איראן מסכימה לתקופה קצרה של שנים ספורות בלבד.

ארה"ב דורשת הסכם גרעין ראשוני לפני כל הפסקת אש - איראן דורשת קודם לסיים את המלחמה ולאחר מכן לדון בפרטי הגרעין.

אם הדיווח מדויק, נראה כי המחלוקת בין ארה"ב לאיראן נותרה בלתי פתירה כשהייתה, כאשר הברירה האחרונה שנותרה לטראמפ היא להכניס את חייליו ולהוציא את האורניום משם בעצמו.