המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הבוקר (שלישי) מכתב מיוחד לעם האיראני לרגל חג הקורבן המוסלמי (עיד אל-אדחא). במסמך, שמשלב מסרים דתיים עם מסרים פוליטיים חריפים, חזר חמינאי על הנבואה המוכרת שלו לפיה "הישות הציונית" לא תחזיק מעמד 25 שנים, וכי סופה קרוב ובלתי נמנע.

המכתב, שפורסם בעיתוי רגיש על רקע המשא ומתן התקוע בין טהראן לוושינגטון, מציג את חג הקורבן כהזדמנות ל"הגירה רוחנית" מהחומריות אל החיים האלוקיים. חמינאי הדגיש כי המשמעות הרוחנית של החג מיועדת לכל המוסלמים, ולא רק לעולים לרגל למכה.

"אללהו אכבר" כנשק אסטרטגי

חלק נרחב מהמכתב הוקדש לכוחה של הסיסמה "אללה הוא אכבר" (אללה הוא הגדול ביותר). חמינאי טען כי סיסמה זו היא שהפילה את השאה, גירשה את ארצות הברית מאיראן והובילה לעמידת המדינה במלחמתה הארוכה נגד עיראק בשנות ה-80.

לדבריו, אותה סיסמה חיברה את "ציר ההתנגדות" מאיראן ועד תימן ופלסטין, בלמה את דאעש והובילה למה שהוא מכנה "מבול אל-אקצא" - התייחסות למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. המכתב מתייחס לעלי חמינאי, אביו של מוג'תבא שנהרג בהתנקשות, כ"שהיד", ומציין כי מוג'תבא ירש אותו והוביל להישגים שהדהימו את העולם.

קריאה להפוך סיסמאות למציאות

בחלק המדיני של המכתב, חמינאי הדגיש כי הסיסמאות "מוות לאמריקה" ו"מוות לישראל" חייבות להפוך לסיסמת האומה האסלאמית והצעירים בעולם. הוא קרא להפוך את המושג הדתי "בראאה" (התנערות מהכופרים) לחלק מרכזי בחיים הפוליטיים והחברתיים של המוסלמים.

המנהיג העליון התייחס גם למה שהוא מכנה "מלחמת ההתשה השלישית" - פגיעות ישראליות ואמריקאיות באמצעות טילים וכטב"מים בים, באוויר וביבשה. לטענתו, מדינות האזור לא ישמשו עוד מגן לבסיסים אמריקאיים וכי לארצות הברית לא תהיה עוד נקודה בטוחה באזור.

שליחות לעולים לרגל

בסיום המכתב, חמינאי פנה ישירות לעולים לרגל האיראנים והורה להם להפיץ בקרב שאר המוסלמים את סיפור הניצחונות כדי לנטוע בהם תקווה ואופטימיות. הוא קרא להתפלל בחג' לשחרור פלסטין ומסגד אל-אקצא, להבסת האויבים ולביאתו המהירה של האימאם המהדי - דמות משיחית בשיעה.

המכתב מגיע בעיתוי מורכב עבור המשטר האיראני. כפי שדיווחנו, חמינאי מסתתר במקום לא ידוע ללא קשר ישיר לעולם, והגישה אליו נעשית רק דרך רשת מורכבת של שליחים - מצב המקשה על קידום המגעים עם ארצות הברית. במקביל, דווח כי חמינאי הורה לצוות המשא ומתן האיראני לסרב לדרישה המרכזית של ארה"ב להוציא את האורניום המועשר מגבולות המדינה.