נקמה בעומק איראן: צה"ל ריסק את צינור החמצן הכלכלי של טהרן 

תקיפה על מפעל הפטרוכימיה קארון ( צילום: רשתות חברתיות )

בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, (8 ביוני 2026) פתח צה"ל בסדרת תקיפות נגד מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן. התקיפה הגיעה בתגובה ישירה לשיגור מטח של 11 טילים בליסטיים מאיראן לעבר ישראל, אירוע שסימן הסלמה משמעותית וסיום תקופת השקט היחסית שנמשכה מאז הפסקת האש באפריל.

דיווחים וסרטונים שהופצו מאיראן תיעדו עשן סמיך המיתמר מעל איספהאן, פיצוצים עזים סמוך לנמל התעופה הבינלאומי מהראבאד בטהרן ופעילות חריגה באזורי תבריז וכרג'. בישראל הדגישו כי היעדים אינם תשתיות אנרגיה, אולם אחת התקיפות הבולטות ביותר כוונה אל לב תעשיית הכימיקלים האיראנית.

התקיפה באספהאן, מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

תקיפה על מפעל הפטרוכימיה קארון, ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי הדיווחים, זו אינה הפעם הראשונה שהאתר נמצא על הכוונת. המפעל נפגע גם בתחילת חודש אפריל, שוקם מאז, וכעת הותקף שוב במסגרת התגובה הישראלית.

החשיבות של התקיפה אינה נמדדת רק בנזק הפיזי שנגרם למתקן עצמו. תעשיית הפטרוכימיה מהווה אחד ממקורות המטבע הזר המרכזיים של איראן, לצד יצוא הנפט והגז, ופגיעה במפעלים מסוג זה עלולה להשפיע על יכולתה של טהרן להכניס מיליארדי דולרים לקופתה.

פיצוץ גדול ליד נמל התעופה הבינלאומי מהראבאד בטהרן, איראן. ( צילום: רשתות חברתיות )

בירושלים הדגישו כי כל ירי לעבר ישראל ייענה בתגובה עוצמתית. התקיפה במרחק של יותר מאלף קילומטרים מהגבול הישראלי נועדה, בין היתר, להעביר מסר ברור של יכולת מבצעית והגעה לכל יעד אסטרטגי בשטח איראן. מנגד, בטהרן איימו כי "התוקפים קיבלו את תגובתם" וכי כל פעולה נוספת תיתקל במחיר כבד יותר.

בישראל ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה, אך המסר שמבקשים להעביר ברור: המשוואה השתנתה. כל אש שתצא מאיראן עלולה להסתיים בפגיעה בנכסים הרגישים והיקרים ביותר של המשטר ומשמרות המהפכה.