מדהים: כך השמיד חיל האוויר את מערכות ההגנה האיראניות

התקיפה באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל פרסם היום (יום ב') תיעוד ראשון בצבע מהתקיפות שביצע חיל האוויר במערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני. התיעוד מציג את רגעי ההשמדה של אחת המערכות, בה אוחסנו טילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס ישראליים.

על פי הנמסר מצה"ל, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות במערב ובמרכז איראן. התקיפות מהוות המשך ישיר למבצע 'שאגת הארי', כאשר קצין בכיר בצה"ל מסר כי "מבחינתנו אנחנו ביום ה-42 של המבצע, אחרי הפוגה בת חודשיים". בתיעוד שפרסם דובר צה"ל ניתן לראות את הפגיעה המדויקת במערכת ההגנה האווירית. לאחר התקיפה, זוהו פיצוצי משנה עזים המעידים בבירור על הימצאות טילים במשגר - עובדה המדגישה את הסכנה שהיוותה המערכת לכלי הטיס הישראליים. דובר צה"ל הבהיר כי בתקופה האחרונה הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו קשות במבצע 'שאגת הארי' הקודם. התקיפה הנוכחית הובילה להשמדה מוחלטת של מערכות אלו.

התקיפה באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

העמקת העליונות האווירית

בין היעדים שהותקפו במהלך הלילה: מכ"מים ורכיבי הגנה אווירית שיכולים להקשות על חיל האוויר לפעול במרחב האווירי האיראני. על פי הערכות צה"ל, לאיראנים לא נותרו יכולות הגנה אוויריות גדולות לאחר שני הסבבים האחרונים של התקיפות, אך עדיין קיים צורך בהסרת מה שנותר מהמערכות הללו ומה שהם הספיקו לחדש במהלך הפסקת האש.

"במבצע 'שאגת הארי', צה"ל פגע עמוקות במערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני", ציין דובר צה"ל. "התקיפות שהושלמו מסייעות להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן".

יצוין כי במקביל לתקיפות מערכות ההגנה, פגע חיל האוויר גם במפעל פטרוכימי אסטרטגי בדרום איראן. התקיפה נועדה להעביר מסר ברור לאיראנים בנוגע למחיר הכבד שישראל מתכוונת לגבות על הירי לשטחה או על הניסיון האיראני לייצר משוואות חדשות.