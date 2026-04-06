דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)
נשיא איראן הגיש לפרלמנט הצעת חוק תקציב לשנה הבאה | התקציב צפוי לעמוד על למעלה מ-110 מיליארד דולר | במסגרת הרפורמה במטבע האיראני, יוסרו ארבעה אפסים מהשטרות הקיימים, במטרה לצמצם את האינפלציה הגבוהה | כדי לממן פרויקטים, הממשלה מתכננת להנפיק איגרות חוב בהיקף של כ-7.2 מיליארד דולר (כלכלה, העולם הערבי)
ברקע פינוי הבסיסים האמריקאים במזרח התיכוו, נשיא איראן פזכי'שאן תקף את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והאשים אותו בניסיון לשרת את האינטרס הישראלי | מוקדם יותר גם שר ההגנה האיראני שיגר מסר מאיים לארה"ב לפיו איראן תתקוף בסיסים אמריקנים באזור במידה והאזור יגרר לעימות צבאי מול ישראל (חדשות, מדיני)