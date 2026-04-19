טראמפ נשאר בבית הלבן בסופ"ש • התייעצויות ביטחוניות נמשכות

הנשיא דונלד טראמפ נשאר באופן חריג בבית הלבן במהלך סוף השבוע האחרון, תוך שהוא מקיים התייעצויות ביטחוניות נמשכות בעקבות המתיחות המתמשכת עם איראן. הצעד החריג מעיד על רמת הדריכות הגבוהה בבירת ארצות הברית.

במקביל לשהייתו בבית הלבן, פרסם טראמפ סרטון ברשתות החברתיות בו הוא מבהיר את מחויבותו להצלחת המהלך שיזם נגד המשטר האיראני. הסרטון כולל מסרים ברורים לשחרור העם האיראני מהמשטר - נושא שלא הודגש בצורה כה חדה בשבועות האחרונים.

תגובה איראנית חריפה

מנגד נשיא איראן הוציא מסר ישיר כנגד טראמפ, בו הבהיר כי "לא יכול לשלול מאיתנו זכויות גרעיניות". ההצהרה משקפת את העמדה הנחרצת של טהרן בנושא התוכנית הגרעינית, על רקע המשא ומתן המתנהל מאחורי הקלעים עם ארצות הברית.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס למגעים עם וושינגטון וציין כי "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים". לדבריו בריאיון לטלוויזיה האיראנית, "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא".

עימות פוליטי בארה"ב

ברקע המתיחות המתחדשת, סגנית הנשיא לשעבר, קמלה האריס, יצאה למתקפה חריפה נגד טראמפ בנאום במישיגן. "טראמפ נכנס למלחמה. נגרר אליה בידי ביבי נתניהו", הצהירה האריס, תוך שהיא מאשימה את הנשיא בכך שהוא הוביל את ארצות הברית למלחמה שהעם האמריקני אינו מעוניין בה.

במקביל, פרסם טראמפ ציוץ ברשת החברתית שלו Truth, בו הוא משבח את ישראל ומגדיר אותה כ"בעלת ברית אמיתית - אמיצים ונאמנים". הציוץ מגיע על רקע ההאשמות של האריס כי הוא "נגרר" אחרי ראש הממשלה נתניהו.