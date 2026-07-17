בשורה משמעותית לציבור החרדי התקבלה הלילה (חמישי) במליאת הכנסת, רגעים ספורים לפני פיזור הכנסת ה-26: הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון מס' 5), התשפ"ו-2026, שיזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר וקידם ח"כ ינון אזולאי, אושרה בקריאה שניה ושלישית ונכנסה לספר החוקים. 16 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

החוק החדש מטיל חובה על רשות המסים, רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי לשלוח מסר קולי מוקלט למספר טלפון נייד שאינו מקבל מסרונים, במקביל לשליחת ההודעה הדיגיטלית הרגילה. המסר יישלח תוך אישור קבלתו על ידי הנמען או בשליחה חוזרת מספר פעמים סביר, ותינתן אפשרות להאזנה חוזרת במשך 30 ימים לפחות.

מענה ישיר לצורך של אלפי משפחות

החוק מהווה מענה ישיר לצורך של אלפי משפחות חרדיות המחזיקות בטלפונים כשרים ללא יכולת קבלת מסרונים, ושעד כה נאלצו להתמודד עם קשיים בקבלת הודעות חיוניות מגופים ציבוריים. כידוע, הציבור החרדי נשמע להוראת גדולי ישראל ומתנזר מטכנולוגיה לא כשרה, ומשתמש במכשירים מוגבלים שאינם תומכים בהודעות טקסט.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים קובע חובה המוטלת על גופים ציבוריים מסוימים לתת שירותים נפוצים לציבור באופן דיגיטלי. חובה זו יש למלא באופן שייתן מענה הולם גם למי שאינו בעל מיומנות בשימוש באמצעים דיגיטליים או שאין לו אמצעים לקבל שירות כאמור".

החוק נולד על רקע מצוקה גוברת בקרב חלקים נרחבים בציבור. בשנים האחרונות, עם מעברם של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות למתן שירותים מקוונים בלבד, נתקלו אזרחים נטולי גישה לאינטרנט בחומה בירוקרטית בלתי עבירה.