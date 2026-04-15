ש״ס נגד שופטי העליון: ״עבדו בשבת ללא פיקוח נפש״

יו״ר סיעת ש״ס בכנסת, ח״כ ינון אזולאי, הגיש תלונה רשמית לנציב תלונות הציבור על השופטים נגד שלושה שופטי בית המשפט העליון - יצחק עמית, חאלד כבוב ויחיאל כשר. התלונה מתמקדת בהחלטתם לקיים דיון משפטי במהלך השבת, צעד שלטענת אזולאי מהווה הפרה חמורה של חוק שעות עבודה ומנוחה ופגיעה באמון הציבור.

הרקע לתלונה נעוץ בעתירה שהוגשה לבג״ץ בעניין מגבלות התקהלות על רקע מלחמת ״שאגת הארי״. העותרים ביקשו להחריג אתרים מסוימים לצורך קיום הפגנות במוצאי שבת, ה-4 באפריל. למרות שהדיון המקורי התקיים ביום שישי, השופטים הורו למשיבים להעביר עדכונים במהלך השבת עצמה, ובהמשך אף הוציאו צו ביניים המורה למדינה לאפשר את ההפגנות במגבלות רחבות יותר מאלו שאישרו גורמי הביטחון המקצועיים. ״אין כאן פיקוח נפש״ בתלונה המפורטת שהגיש אזולאי, הוא דוחה בתוקף את הסברי דוברות הרשות השופטת לפיהם מדובר היה ב״פיקוח נפש״. ח״כ אזולאי מציין כי החלטת השופטים עצמה קבעה שההחרגות יהיו בתוקף עד ה-1 במאי, ולכן מדובר בהכרעה עקרונית ולא בפיקוח נפש מיידי הדורש טיפול דחוף בשבת. ״אם מדובר היה בסוגיה של פיקוח נפש״, כתב אזולאי במכתבו, ״הרי שלא היה מקום להקל מעבר לעמדתו של מפקד פקע״ר... דווקא משום שמירה על ביטחונם של המפגינים והשוטרים״. לדבריו, עצם העובדה שהשופטים בחרו להקל במגבלות ההתקהלות מעבר למה שקבעו גורמי הביטחון המקצועיים מוכיחה שלא היה כאן חשש אמיתי לחיי אדם.

״חוסר שביעות רצון אינו מצדיק עבודה בשבת״

אזולאי מדגיש בתלונתו כי העובדה שעמדת המדינה לא סיפקה את השופטים אינה מהווה עילה לעבודה בשבת. ״מובן, כי חוסר שביעות הרצון מעמדתם של המשיבים אינו מהווה 'פיקוח נפש'״, נכתב במכתב. לטענתו, מדובר בהפרה ברורה של חוק שעות עבודה ומנוחה, שאוסר העסקה במנוחה שבועית.

יו״ר סיעת ש״ס מצטט בתלונתו החלטה קודמת של השופט נעם סולברג, שקבעה כי ״ההחלטה השיפוטית שלפיה חויב אדם בישראל ועובד מדינה לעבוד בשבת, יום המנוחה במדינת ישראל - אינה מוצדקת״. אזולאי טוען כי התנהלות זו מהווה ״פגיעה חמורה בשלטון החוק, באמון הציבור וברגשותיו״.

הקשר הרחב יותר

התלונה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין הציבור החרדי לבין בית המשפט העליון. רק לפני מספר ימים התעוררה סערה במהלך דיון בבג״ץ בסוגיית חוק הגיוס ותקציבי הישיבות, כאשר נשמע אחד מנציגי העותרים אומר ״אנחנו נפרק את עולם התורה״. האמירה חוללה זעזוע עמוק בקרב הנהגת הציבור החרדי.

בסיעת ש״ס רואים בתלונה הנוכחית חלק ממאבק רחב יותר על שמירת הזהות היהודית והמסורת. כזכור, לפני מספר חודשים הודיעה הסיעה על החלטתה להפסיק להופיע בערוץ 12 בעקבות פגיעה וזלזול בזכרו של הבבא סאלי זיע״א.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שח״כ אזולאי מוביל מהלכים נחרצים בנושאים הנוגעים לזהות היהודית ולכבוד התורה. בחודשים האחרונים הוא הוביל תרגילים פרלמנטריים מורכבים לקידום תקציבי החינוך החרדי, ונוטל חלק פעיל בדיונים הציבוריים בנושאים הרגישים לציבור החרדי.