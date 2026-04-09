בג"צ מוציא צו על תנאי לפיקוד העורף והמשטרה בעתירה שמבקשת להגדיל את מספר המתפללים בכותל: "למה שלא תגובש מדיניות התגוננות למקומות הקדושים שמאזנת בין צרכי הביטחון ובין מימוש הזכות לחופש דת ופולחן" | השופטים העלו את המספר המותר למתפללים בכותל ל-100 איש במקום 50 עד כה (בארץ)
מתווה חירום במקומות הקדושים: הר הבית והכותל המערבי ייפתחו למתפללים יהודים ומוסלמים בקבוצות קטנות ומוגבלות. על פי הדיווח בכל סבב יורשו להיכנס עד 150 איש בלבד, תחת נהלי פינוי קפדניים במקרה של אזעקה (בארץ)
מאז תחילת המלחמה - הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, עומד שומם בשל הנחיות פיקוד העורף | כעת, אחרי שבג"ץ אישר תוך חילול שבת מזעזע, לקיים הפגנות של 600 משתתפים בתל אביב, רב הכותל המערבי פנה למפקד פיקוד העורף: "לבחון את ההנחיות בנוגע לכניסת מתפללים לרחבת הכותל המערבי" (חדשות)
בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעיצומה של השבת לקיום הפגנות גדולות למרות המלחמה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא הערב בשיעורו במתקפה חריפה וככל הנראה חסרת תקדים נגד שופטי בג"ץ | הרב תיאר את שנאתו של מרן אביו ע"ה נגד השופטים וסיכם: "שהקב"ה ישמיד אותם" (חרדים)
הראשון לציון רבי דוד יוסף התייחס בשיעורו הערב להתנהלות הדורסנית של שופטי בג"ץ כלפי קדושת השבת, בהחלטה שהכריחה את פיקוד העורף לתת מענה לפסק שניתן בעצמו - בשבת קודש | "הם מתנהגים בהפקרות, חושבים שיודעים יותר מפיקוד העורף", זעם הראשון לציון (חדשות)
באופן חריג המעורר שאט נפש, התכנסו היום שופטי בג"ץ תוך רמיסה פומבית של קדושת השבת ודנו בנושא היתר הפגנות שמאל קיצוני ברקע המלחמה עם איראן ואיסור ההתכנסות | מלבד רמיסת קדושת השבת על ידי שופטי הערכאות, הודיע בג"ץ על היתר קיום התכנסות של עד 600 איש בהבימה - למרות שהכותל נותר סגור לתפילה | כל הפרטים (חדשות)
בג"ץ דן כעת בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים | השופטת וילנר: "העברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה" | לפיד: "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים, לא ניתן להם להמשיך לגנוב" (משפט)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
במהלך שיעורו השבועי, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, התייחס לבחינות הרבנות הראשית לישראל, במהלך הדברים תקף הראשון לציון את בג"ץ על פסיקתו המקוממת וקרא לכל האברכים לגשת לבחינות הרבנות ללא חשש | צפו בדברים (חרדים)
ראש הממשלה נתניהו הגיש לבג"ץ את תגובתו בנושא העתירה להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וקבע כי אין לבג"ץ כלל סמכות לדון בנושא | עם זאת, ראש הממשלה ביקש מבית המשפט העליון זמן נוסף לתגובה בגלל המלחמה (פוליטי)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קוראת לשופטי בג"ץ להוציא צו המורה על הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר | בן גביר מסר בתגובה: "פקידה עבריינית מפוטרת מנסה לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית" (חדשות)