בן גביר נכנע? יחתום על קידום האוסליך לדרגת ניצב-משנה

השר בן גביר ( צילום: דוברות )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה כי בכוונתו לחתום על קידומה של הקצינה רותי האוסליך לדרגת ניצב-משנה, כך פורסם היום (שלישי) בכאן חדשות. המהלך מגיע בעקבות דיון שהתקיים ביום חמישי האחרון בבית המשפט המחוזי, שם הציעה השופטת תמר בר אשר לשר לשקול מחדש את עמדתו בנושא.

על פי הנמסר, השר נענה להצעת השופטת ונקבע כי ימסור את תשובתו הסופית בתוך עשרה ימים. במכתב רשמי שהועבר ליועצת המשפטית לממשלה, הבהיר בן גביר כי הוא מתכוון לאשר את הקידום, אולם בטרם יעשה זאת ביקש לקבל חוות דעת משפטית בנוגע לנושאים שעלו סביב התנהלותה של הקצינה. המשנים ליועמ"שית: אין בסיס לטענות בתגובה למכתב השר, הודיעו המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון ועו"ד שרון אפק, כי רשמו את כוונת השר לאשר את הקידום. יחד עם זאת, הם הבהירו בתשובתם כי לעמדתם אין כל בסיס משפטי לטענות שהועלו בעתירה נגד האוסליך ונגד התנהלותה המקצועית. כזכור, קידומה של האוסליך עוכב על ידי השר לביטחון לאומי לאחר שטען כי היא הטעתה את הכנסת בדיון בוועדת החוקה בנושא הסתה. האוסליך מכחישה בתוקף את הטענה, ולדבריה היא הציגה את עמדת המשטרה בהתאם להנחיות מפקדיה, בעקבות דיון שנערך באגף החקירות והמודיעין ועל דעת לשכת המפכ"ל.

נשיא העליון יצחק עמית ( צילום: פלאש90 )

ביקורת שיפוטית על נימוקי השר

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי, מתחה השופטת בר אשר ביקורת חריפה על נימוקי השר לעיכוב הקידום. לדבריה, הנימוקים "לא ברורים" ואינם מצביעים על פגם ממשי בהתנהלות הקצינה. "באים אליה בטענות שהיא מביאה את עמדת הארגון לכנסת, לאחר דיונים שהיו בפני גורמים מוסמכים", ציינה השופטת. "כך אני רואה את הדברים. איך שאני רואה את התמונה עשו מהעותרת שעיר לעזאזל".

עו"ד דוד פטר, המייצג את השר בן גביר, טען בדיון כי הקידום בוטל משום שהאוסליך הטעתה את הכנסת בנושא רגיש של הסתה. עם זאת, נראה כי הצעת השופטת לשקול מחדש את העמדה הובילה את השר לשנות את גישתו, לפחות בשלב זה.

רקע: מתיחות מתמשכת עם הייעוץ המשפטי

המקרה מתרחש על רקע מתיחות מתמשכת בין השר לביטחון לאומי לבין מערכת הייעוץ המשפטי לממשלה. רק לפני מספר ימים קבע בית המשפט העליון מתווה מחייב לפיו השר לא יוכל לקדם מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק אלא בהתאם להמלצת הספ"כ, תוך עדכון מראש ליועצת המשפטית לממשלה.

בתגובה להחלטה, איים השר בן גביר כי אם היועצת המשפטית לממשלה תפריע לו במינויים, הוא יפוצץ את המשא ומתן עמה. "אמשיך למנות לפי מי שמיישם את המדיניות כפי שעשיתי עד היום", הכריז אז בן גביר בהודעה חריפה.