בן גביר חותם על קידום האוסליך • העתירה נמחקה

פרשת קידומה של סנ"צ רותי האוסליך הגיעה לסיומה, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי יחתום בהקדם על קידומה לדרגת ניצב-משנה. בעקבות ההודעה נמחקה העתירה שהוגשה נגד עיכוב המינוי, והקצינה צפויה להתקדם בתפקידה בהתאם לדרישתה.

המהלך מגיע בעקבות דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם העירה השופטת תמר בר אשר על משקל הטענות שהועלו נגד הקצינה ביחס לרף המנהלי הנדרש בהחלטות מסוג זה. בעקבות הדברים שקל השר מחדש את הסוגיה והודיע כי יחתום על הקידום.

"לאור הערות בית המשפט במהלך הדיון ביחס למשקל הטענות שעלו כנגד העותרת אל מול הרף המנהלי הנוגע למינויים - השר לביטחון לאומי שקל את הדברים מחדש והקידום ייחתם לאחר יום העצמאות", נכתב בהודעתו של השר.

במכתב רשמי ששלח השר בן גביר ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביום שלישי האחרון, הודיע כי בכוונתו לאשר את הדרגה. עם זאת, בטרם חתם על הקידום ביקש לקבל חוות דעת משפטית בנוגע לנושאים שעלו סביב התנהלותה של הקצינה בוועדות הכנסת.

היועמ"שית: אין בסיס לטענות

המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון ועו"ד שרון אפק, הודיעו לשר בן גביר כי רשמו את כוונתו לחתום על דרגת ניצב-משנה להאוסליך. יחד עם זאת, הם הבהירו בתשובתם כי לעמדתם אין כל בסיס משפטי לטענות שהועלו בעתירה נגד הקצינה ונגד התנהלותה המקצועית.

כזכור, קידומה של האוסליך עוכב על ידי השר לביטחון לאומי לאחר שטען כי היא הטעתה את הכנסת בדיון בוועדת החוקה בנושא הסתה. האוסליך מכחישה בתוקף את הטענה, ולדבריה הציגה את הנתונים באופן מקצועי ומדויק.

רקע: פרשה שעוררה סערה

הפרשה עוררה סערה ציבורית ומשפטית בחודשים האחרונים. במרץ האחרון ביקשה היועצת המשפטית לממשלה מבית המשפט לקבל את עתירתה של סנ"צ האוסליך, שקידומה מעוכב על ידי השר לביטחון לאומי - על אף שעברה את כל ההליכים הנדרשים להשלמתו.

בדיון שהתקיים ביום חמישי שעבר נענה השר להצעת השופטת בר והודיע כי ישקול מחדש את החלטתו לעכב את הקידום. הדיון עסק בעתירתה של הקצינה נגד השר, בטענה שעיכב את קידומה משיקולים פוליטיים ולא ענייניים. השר התבקש להחזיר את תשובתו בעוד עשרה ימים.

כעת, לאחר שהשר יחתום על הקידום והודעה רשמית הוגשה לבית המשפט, העתירה התייתרה ונמחקה לבקשת השר. הקצינה צפויה להתקדם בתפקידה בהתאם לדרישתה בעתירה, ובכך מסתיימת פרשה שעמדה במרכז הדיון הציבורי בשבועות האחרונים.