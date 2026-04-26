בג"ץ מורה על סנקציות כלכליות נגד לומדי התורה • הרשימה המלאה

בהחלטה דרמטית וחסרת תקדים, מסר היום (ראשון) בית המשפט העליון הוראות אופרטיביות מפורטות לממשלה בנוגע להטלת סנקציות כלכליות על חייבי גיוס. פסק הדין, שניתן במסגרת בג"ץ 5819/24, קובע מועדים ברורים לקבלת החלטות בנושאים רגישים הנוגעים לחיי היומיום של הציבור החרדי.

ההחלטה ניתנה על ידי הרכב של שבעה שופטים בראשות המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, ולצדו השופטים דוד מינץ, דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ויעל וילנר. בית המשפט קבע כי "נדרשים צעדים כלכליים לצורך קידום אכיפתה של חובת הגיוס", תוך שהוא מורה על ביצוע מיידי של הוראותיו. חמש סנקציות מרכזיות - מועדים ברורים בית המשפט העליון קבע חמש סנקציות מרכזיות שעל הממשלה לשקול ולהחליט לגביהן בטווח זמן קצר. כל סנקציה מלווה במועד ברור להחלטה ובגורם הממשלתי האחראי: הנחה ברכישת דירה ("מחיר מטרה") - מועצת מקרקעי ישראל נדרשת להתכנס תוך 21 יום ולהחליט באיזה אופן להתנות את מתן ההטבה בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא. זוהי אחת הסנקציות המשמעותיות ביותר, שכן היא נוגעת ליכולת של משפחות צעירות לרכוש דירה במחיר מוזל. סבסוד שכר הלימוד במעונות יום ובמשפחתונים - הגורם הרלוונטי במשרד העבודה נדרש לשקול ולקבל החלטה תוך 21 יום באיזה אופן לתקן את מבחן התמיכה, כך שהסדרת מעמד ההורה שנקרא לשירות מול רשויות הצבא תשמש כתנאי-סף לגבי כלל התבחינים המפורטים במבחן התמיכה. סבסוד שכר הלימוד בצהרונים - גם כאן, משרד העבודה נדרש להחליט תוך 21 יום על תיקון מבחן התמיכה, באופן דומה למעונות היום. הנחה לנוסעי תחבורה ציבורית - שר האוצר ושרת התחבורה נדרשים לשקול, בהתייעצות עם ועדת המחירים, ולקבל החלטה תוך 35 יום אם ובאיזה אופן לתקן את צווי הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, כך שנוסע לא יהיה זכאי להנחות אם הוא חייב להתייצב לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא. הנחה בארנונה - שר הפנים, או ממלא מקומו, נדרש לשקול ולקבל החלטה תוך 35 יום אם ובאיזה אופן לתקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, כך שהנחה בארנונה תותנה, לגבי מי שנקרא לשירות, בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא.

הבדל במועדים - סיבות מקצועיות

בית המשפט הבהיר כי ההבדל בין המועדים שנקבעו - 21 יום לעומת 35 יום - נובע מהשלמות שונות הנדרשות בעבודת המטה לגבי חלק מהצעדים, כמו גם משאלות משפטיות או מקצועיות שהתעוררו לגביהם ומצריכות ליבון נוסף.

השופטים הדגישו כי טרם קבלת ההחלטות, יוצגו לגורמים המוסמכים הטעמים המשפטיים והמקצועיים שבגינם הומלץ על קביעת התניה, על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים ובכללם גורמי משרד האוצר וגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה.

"על ההחלטות להתקבל תוך שיובאו בחשבון הוראות פסק הדין, שבגדרן כבר הוכרע כי נדרשים צעדים כלכליים לצורך קידום אכיפתה של חובת הגיוס", נכתב בפסק הדין. "ככל שתתקבלנה החלטות שאינן מתיישבות עם עמדת גורמי המקצוע - נדרש יהיה לנמק זאת, תוך התייחסות להוראות פסק הדין".

אכיפה פלילית - הוראות חדשות

מעבר לסנקציות הכלכליות, חזר בית המשפט על הוראותיו בנוגע לאכיפה פלילית. "המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי משתמטים מקרב הציבור החרדי, על יסוד אמת מידה שוויונית ביחס לציבור הכללי", נקבע בפסק הדין.

בפרט, הדגיש בית המשפט, "אין להלום מדיניות של הימנעות ממימוש סמכויות עיכוב או מעצר כלפי אדם שהמשטרה מזהה כמי שהשתמט משירות צבאי אגב פעילות אחרת שלה".

תגובת הממשלה - "נביא לדיון במליאה"

ביום 13.4.2026, יום לאחר הדיון על-פה שהתקיים בבקשות, הוגשה הודעת עדכון מטעם מזכיר הממשלה. על פי ההודעה, באותו יום התכנס צוות השרים והחליט "להביא בפני מליאת הממשלה בישיבתה הבאה, את תקציר הדיונים שקיים הצוות עד כה, תגובת הפרקליטות שכללה התייחסות מפורטת לצעדי אכיפה כלכליים שונים ולשאלת הצורך או אי הצורך בחקיקה כדי לקדמם".

אולם בית המשפט הגיב בחריפות להודעה זו: "בהודעה לא נרשמה התחייבות לנקיטת צעדים אופרטיביים כלשהם, אף לא צוין בה מועד הישיבה המתוכנן. אין זו הפעם הראשונה, גם לא השנייה, שבה אנו מצויים בתרחיש של הצהרות כלליות ובקשות לעדכונים עתידיים".

"אם תחליט הממשלה באמת ובתמים"

למרות הביקורת, השופטים הבהירו: "החובה לפעול לאכיפת הוראות החוק ולביצוע פסק הדין מוטלת על הממשלה, ובהתאם לכך, מסור לה שיקול הדעת באשר לאופן היישום. ככל שתחליט הממשלה, באמת ובתמים, לקבל החלטות מעשיות בהתאם לעקרונות פסק הדין - נוכל אנו להרכין ראשנו ולקום מכיסאנו. אף נברך על כך".

בסיכום, הורה בית המשפט על ביצוע ההוראות בהתאם לפסקאות שפורטו לעיל, הן במישור המינהלי-כלכלי והן במישור האכיפתי-פלילי. הודעת עדכון על ביצוע כלל ההוראות נדרשת להיות מוגשת עד יום 1.6.2026.

ההודעה תכלול גם התייחסות לפעולות נוספות שננקטו בעניין, ובכלל זאת להתקדמות הבחינה לגבי ההטבות המנויות בקבוצה השלישית - הטבות נוספות שטרם נדונו בפסק הדין הנוכחי.

פסק הדין ניתן היום, ט' אייר תשפ"ו (26 אפריל 2026), בחתימת השופטים נעם סולברג משנה לנשיא, דוד מינץ, דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ויעל וילנר.

ח"כ גפני תקף את ההחלטה הקשה: "מדינת ישראל הולכת ומאבדת, צעד אחר צעד, את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

מהחלטה להחלטה, מדיון לדיון ומפסק דין לפסק דין - בג"ץ פועל בעקביות ובשיטתיות כדי לפגוע בלומדי התורה ולצמצם את מקומם במדינה.

לא ניתן לכך יד. לומדי התורה הם יסוד קיומנו כעם, ואנחנו נמשיך ללמוד תורה ולשאת על כתפינו את ההגנה הרוחנית על עם ישראל - בכל מצב ובכל תנאי."

יצויין כי בציבור האברכים ובני הישיבות מצפים לפעולות מעשיות בעניינם, מעבר להצהרות התוקפניות בתקשורת.