פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

הערב (מוצ"ש) נחשף מסמך משפטי שהופץ לשרי הממשלה בעקבות בג"ץ 5819/24 (שבו העותרים דורשים מבית המשפט לחייב את הממשלה להשית סנקציות חדשות ונוספות נגד לומדי התורה).

ההצעות כוללות שלילת הנחות בתחבורה ציבורית, מניעת זכאות לדירות במחיר מטרה, הגבלת סבסוד מעונות יום וצהרונים, והגבלת הנחות בארנונה. הנחות בתחבורה ציבורית: מורכבות משפטית ופרטיות ההצעה הראשונה של הייעוץ המשפטי נוגעת להנחות בתחבורה הציבורית. על פי המסמך, הייעוץ המשפטי דורש תיקון לתקנות, כך שבני הישיבות ואברכי הכוללים לא יהיו זכאים להסדר נסיעה מוזל. אולם משרד התחבורה מעלה קשיים משמעותיים. על פי המסמך, קיימת מורכבות משפטית בהיבטי פרטיות, שכן מתן הזכאות לפרופיל "הנחה" מבוצע על ידי גורמים פרטיים. בנוסף, נדרשת הקמת ממשק טכנולוגי להעברת מידע בין צה"ל למשרד התחבורה, תהליך שעלול להימשך זמן רב. דירות במחיר מטרה: "קשה להצדיק" בנושא הדיור, הייעוץ המשפטי דורש הכללת תנאי בתוכנית "מחיר מטרה" הקובע כי הזכאות מותנית בהסדרת המעמד מול רשויות צה"ל למי שחייב בגיוס. ההצעה מחייבת תיקון החלטה 4.7 של מועצת מקרקעי ישראל. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מעלים התנגדות עקרונית. לפי המסמך, גורמי המקצוע טוענים כי "קשה להצדיק מניעת זכאות רק מאלו המשרתים בצה"ל, בעוד שאין איסור כזה על מי שהורשע בעבירות חמורות". בנוסף, המשרד יזדקק לגישה ישירה לנתוני צה"ל בנוגע לסטטוס הגיוס, תהליך שצפוי לארוך זמן.

השופט סולברג בבית המשפט העליון ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מעונות יום וצהרונים: חשש מפגיעה בכלכלה

שתי הצעות נוספות של הייעוץ המשפטי נוגעות לסבסוד מעונות יום וצהרונים. ההצעה הראשונה דורשת תיקון רחב של מבחני התמיכה במעונות יום, כך שהדרישה לסף הגשת בקשה לסבסוד תכלול התניה של הסדרת מעמד מול רשויות הצבא עבור כלל התבחינים - כולל הורה עובד ובטח הורה שלומד בכולל.

משרד העבודה מביע חשש כבד מההצעה. על פי המסמך, קיים חשש כי קבלת ההחלטה תיחשב לבלתי סבירה באופן קיצוני. המשרד גם 'מזהיר' כי הדבר עלול להוביל לפגיעה ביציאת לומדי התורה לשוק העבודה. "ריקון הבריכה" ה"י, כפי שכינה זאת נפתלי בנט בזמנו.

באופן דומה, ההצעה הנוגעת לצהרונים דורשת הכללת תנאי סף של הסדרת מעמד מול רשויות הגיוס עבור הורה עובד או לומד לימודים מכווני תעסוקה. גם כאן משרד העבודה מדגיש כי נדרשים כלים ייעודיים למניעת השתתפות של חייבי גיוס בתוכניות אלו, שעלותן לקופת המדינה גבוהה מאוד.

ארנונה: מחלוקת על הצורך בחקיקה ראשית

ההצעה החמישית והאחרונה נוגעת להנחות בארנונה. הייעוץ המשפטי דורש תיקון התקנות כך שתוגבל ותצומצם שיקול הדעת של הרשויות המקומיות, באופן שלא יוכלו להעניק הנחה בארנונה למי שנקרא לשירות צבאי ולא הסדיר את מעמדו.

משרד הפנים מעלה התנגדות עקרונית להצעה. לפי המסמך, קיימת מחלוקת משפטית בסיסית: לדעת המשרד יש צורך בחקיקה ראשית, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. בנוסף, המשרד טוען כי התניה כזו אינה רלוונטית למצב החומרי או הכלכלי של הנישום, ולכן סותרת את העיקרון לפיו מעוגנות ההנחות בארנונה.

הקשר לדיון בבג"ץ

המסמך הוגש במסגרת הדיון הדרמטי שהתקיים בבית המשפט העליון בעתירות שונות הנוגעות לנושא גיוס חרדים. הדיון, שהתקיים בפני הרכב מורחב של שופטים, עסק גם בשאלת סמכות בית המשפט להתערב בהחלטות הממשלה בנושאים אלו.

כפי שדווח באתר 'בבלי', השופטים הביעו ביקורת על הממשלה בנושאים שונים הקשורים לאכיפת חוקי הגיוס. המסמך המפורט שהוגש מגלה את המורכבות המשפטית והמעשית שמאחורי ניסיונות אכיפה אלו.

יצוין כי לאחר דרישת בג"ץ, מחר (ראשון) הממשלה תצטרך לשבת ולדון בסנקציות אלו בפרט ובנושא הגיוס בכלל.

בעוד הייעוץ המשפטי וגורמים נוספים מנסים בכל דרך "לפרק את עולם התורה" כלשונם, הרי שלומדי התורה ממשיכים ושוקדים על תלמודם ללא קשר להטבות או סנקציות כאלו ואחרות.