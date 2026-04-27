היועמ"שית נגד השר לוין: דורשת מבג"ץ לכפות כינוס ועדת השופטים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פתחה היום (שני) בחזית חדה נגד שר המשפטים יריב לוין, כאשר היא דורשת מבית המשפט העליון להתערב ולכפות עליו את כינוס הוועדה לבחירת שופטים. על פי הנמסר, היועמ"שית טוענה כי השר פועל באופן שרירותי באיוש תקנים ומתעלם מהמחסור החמור במערכת המשפט.

"השר פועל באופן שרירותי" לדברי היועצת וההנהלה, הודעתו של לוין "אינה עולה בקנה אחד עם החובה המוטלת עליו לפעול לכינוס הוועדה לשם בחירת שופטים לכלל הערכאות הדיוניות במהירות הראויה; ואין בה כדי ליתן מענה לצו על תנאי שניתן בעתירה". עוד נטען: "הפגיעה במערכת המשפט ובציבור המתדיינים נמשכת, מקום שבו השר פועל לאיוש תקנים באופן שרירותי ושלא בהתאם לצרכי מערכת המשפט, וכינוס הוועדה באופן זה אינו מרפא את הנזק לכלל ערכאות השיפוט השונות הנובע מהמחסור החמור בשופטים. לעמדת המשיבים, דרך התנהלות זו, שעולה כדי הפרת חובתו של השר לפעול לכינוס הוועדה לבחירת שופטים לכלל הערכאות הדיוניות במהירות הראויה, בהינתן הצורך האובייקטיבי הדחוף שפורט בתגובה המקדמית שאך הלך והחריף מאז הוגשה התגובה המקדמית, פוגעת ברשות השופטת ובציבור המתדיינים ומנוגדת להוראות הדין".

"רפורמה מנותקת מצרכי המערכת"

במקביל ליועמ"שית, שלחו בשבוע שעבר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים נעם סולברג ודפנה ברק-ארז מכתב חריג ונוקב לשר לוין. "אתה מתעלם באופן בוטה מהמחסור האקוטי בשופטים", נכתב במכתב, "הרפורמה עליה הודעת שלשום מנותקת לחלוטין מצרכי המערכת ונובעת משיקולים זרים".

השופטים, חברי הוועדה לבחירת שופטים, הבהירו כי לדעתם השר "עשה שימוש לרעה בסמכותו" כאשר הכריז על רפורמה בתקני השיפוט מבלי לכנס את הוועדה למינוי שופטים לערכאות השונות. יצוין כי המכתב הגיע בעקבות הודעת השר מיום 17 באפריל, בה פירט תוכנית להגדלת תקני השיפוט בבתי משפט לתעבורה, משפחה ונוער.

השר לוין הבהיר בעבר כי לא יאפשר "כפיית מינויים" לבית המשפט העליון, ושיגר מסר חד-משמעי לחברי הוועדה בדבר סירובו למנות שופטים לעליון. במקביל, הוא מקדם רפורמה מקיפה בתקני השיפוט בתחומים ספציפיים, תוך שהוא מדגיש את הצורך בשיפור השירות לציבור.