משט ענק מאירופה לעזה: 70 סירות ואלף פעילים יצאו לדרך

משט ימי חסר תקדים יצא בימים האחרונים מנמלים שונים באירופה לכיוון רצועת עזה, במטרה להפר את הסגר הימי שהטילה ישראל על הרצועה. כ-70 כלי שיט, עם כאלף פעילים על סיפונם, יצאו מברצלונה שבספרד ומנמלים נוספים בים התיכון, בפעולה שמארגניה מגדירים כ"סיוע הומניטרי" אך בישראל רואים בה פרובוקציה פוליטית מתוכננת.

המשט, שמתואם על ידי ארגונים בינלאומיים פרו-פלסטיניים, מגיע על רקע ירידה ניכרת בתשומת הלב העולמית לסוגיה הפלסטינית. מארגני המשט טוענים כי מטרתם להעביר סיוע הומניטרי לתושבי עזה, אך גורמים בישראל מעריכים שמדובר בניסיון להציף מחדש את הנושא הפלסטיני בזירה הבינלאומית ולאתגר את מדינת ישראל. היקף המשט הנוכחי חורג בהרבה ממשטים קודמים שניסו להגיע לעזה. בעוד שבעבר דובר על מספר ספינות בודדות, הפעם מדובר בעשרות כלי שיט שיצאו בתיאום מנמלים שונים. על פי הדיווחים, המשט כולל פעילים ממדינות רבות באירופה, ביניהם ספרד, פורטוגל, הולנד, איטליה ובריטניה. כזכור, בחודשים האחרונים צה"ל סיכל מספר ניסיונות דומים. ביום הכיפורים האחרון השתלט חיל הים על 41 כלי שיט במסגרת משט "סומוד", ועצר 425 פעילים שניסו להגיע לחופי עזה. במבצע, שנמשך כ-12 שעות, השתתפו מאות לוחמים מיחידות שונות, ובמהלכו השתלטו לוחמי שייטת 13 על שש הספינות המובילות.

בעקבות המשטים הקודמים פרסמה פרקליטות המדינה בקשה חריגה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט שניסו להפר את הסגר הימי. מהבקשה עלה כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס, וכי "חמאס פעל למימון המשט, לסנכרון בין הארגונים הבינלאומיים השונים, ולרכש ספינות, והכל תוך ניסיון להסתרת מעורבותו במשט".

המשטים הקודמים עוררו גל הפגנות חריף באירופה. עשרות אלפי מפגינים יצאו לרחובות ערים מרכזיות, חלקם בעימותים אלימים עם כוחות המשטרה. במדריד נערכה צעדת ענק, בברצלונה נשברו חלונות חנויות, ובאיטליה אף הוכרזה שביתה כללית ששיתקה תחבורה ותעופה.

בישראל מתכוננים לאפשרות שהמשט הנוכחי ינסה להגיע למים הטריטוריאליים. גורמים ביטחוניים הבהירו כי ישראל תמשיך לאכוף את הסגר הימי על עזה בהתאם לדין הבינלאומי, וכי כל ניסיון להפר אותו ייעצר. הדין הבינלאומי מעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט שמנסים להפר סגר ימי חוקי.

משרד החוץ הישראלי מסר בעבר כי "האנשים הללו הגיעו תחת מסווה של 'סיוע הומניטרי', אך מעשיהם, סירובם להצעות ישראל, איטליה ויוון להעביר את הסיוע בדרכי שלום, וכמות הסיוע הקטנה שנשאו בפועל - מוכיחים שמטרתם האמיתית הייתה פרובוקציה בשירות חמאס, לא סיוע הומניטרי".