הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים של משט "סומוד" שניסו להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | מהבקשה עולה, כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס | הדין הבין-לאומי מעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט שמנסים להפר סגר ימי, ולביהמ"ש סמכות להורות על החרמתם (משפט, בארץ)
המדינה הגישה היום בקשה לבית המשפט בחיפה, להחרים לצמיתות לטובת אוצר המדינה את האונייה "מדלין" מ"משט החירות", שעליה השתלט צה"ל בחודש שעבר בעת שניסתה להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | "כלי השיט התעלם מן הקריאות שנקראו לו, שוב ושוב, לעצור" נכתב (בארץ)