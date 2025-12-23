חיל הים עצר הלילה שני כלי שיט שניסו לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. על הסיפון היו כ־150 פעילים, שהועברו לנמל אשדוד. בישראל אומרים כי הפעילים "ניסו להצית עימות פוליטי נוסף במסווה של סיוע הומניטרי" (צבא, מדיני)
גרטה טונברג, פעילת האקלים השבדית הזועפת שגורשה מישראל בפעם השנייה לאחר שניסתה לשבור את המצור על עיר הטרור עזה, פרסמה פוסט בו נראה החטוף אביתר דוד, אותו היא הציגה כ"אסיר פלסטיני | כך הגיבה אחותו של דוד לפוסט (חדשות)
הפעילה האנטישמית גורשה בפעם השנייה מישראל, לאחר שהגיע אליה בצורה לא חוקית ופרובקטיבית. בשבדיה דווח כי בישראל התעללו בה בעת המעצר ומשרד החוץ פרסם לפני זמן קצר הודעת הבהרה המנסה למזער את הנזקים התקשורתיים (חדשות בעולם)
גרטה טונברג, שכבר קיבלה את המעמד הרשמי 'פרסונה נון גראטה' בישראל, ניסתה לצאת אמש להרפתקה נוספת במשט השני שלה לעזה, לאחר שנעצרה בישראל וגורשה | אלא שהפעם, משהו 'לא הלך' והספינות נאלצו לשוב על עקבותיהן (מדיני)
פעילת האקלים הפרו־פלסטינית גרטה טונברג יצאה היום מספרד במשט נוסף | הפעם משתתפות עשרות סירות ומאות פעילים מ־44 מדינות, במטרה להקשות על ישראל למנוע את ההגעה | אחד המארגנים, סעיף אבו כושכ, קרא לממשלות להפעיל לחץ דיפלומטי לאפשר מעבר בטוח | בישראל מזכירים כי מאז 2007 מוטל מצור ימי על הרצועה למניעת הברחת נשק לחמאס (בעולם)
פעילת הסביבה הפרו פלסטינית גרטה טונברג הודיעה הלילה בחשבון האינסטגרם שלה כי ב-31 באוגוסט תקיים, ביחד עם פעילים נוספים, ניסיון נוסף לעשות משט לרצועת עזה, לאחר שהמשט הקודם "מדלין", נכשל כשנתפס בידי כוחות צה"ל (בעולם)
באישון לילה, טרם עלות השחר, לוחמי השייטת עשו זאת שוב – במבצע מהיר ואלגנטי הם השתלטו על משט הפרובוקציה | מסע מחאתי שהפך בעל כורחו לסמל הסברה ישראלי, שבשיאו תמונתה של גרטה טונברג צמחונית רדיקלית מול סנדוויץ' פסטרמה, הפך כל מילה נוספת למיותרת
פעילת האקלים גרטה טונברג וחבריה למשט לעזה שנבלמו על ידי שייטת 13, הוכנסו עם הגעתם לנמל אשדוד לחדר להקרנת סרט הזוועות של טבח שמחת תורה אך "כאשר ראו במה מדובר סירבו להמשיך לראות" | לפנות בוקר הם הועברו לנתב"ג שם יגורשו מישראל (חדשות)
לאחר השיחה עם נתניהו, נשיא ארה"ב טראמפ אמר כי "אנחנו בעיצומו של מו״מ בינינו לבין חמאס וישראל - גם איראן מעורבת | באופן תמוה, הוסיף הנשיא האמריקני כי איראן מעורבת במשא ומתן לשחרור חטופים | הנשיא התייחס הערב גם לפרשיית המשט לעזה ופעילת האקלים גרטה טונברג (מדיני)
אתרי החדשות המובילים בעולם סיקרו הלילה והבוקר את השתלטות כוחות צה"ל על ספינת הסיוע 'מדלין', אירוע שיכול היה להסלים בקלות לסיוט דיפלומטי | פעילי המשט שקיוו לקבל כותרות דרמטיות בבוקר שאחרי ההשתלטות, ייאלצו לשוב לארצם בטיסת חזור ללא שהשיגו את מבוקשם | משט מדלין, סיקור עולמי (חדשות)
בישראל נערכים לעצור את הספינה שעושה את דרכה לעזה, ונמצאת כעת במרחק של 250 מיילים ימיים מהיעד | לפי דיווחים בישראל, כוחות צה"ל יעצרו את הספינה במים בינלאומיים - הרחק מרצועת עזה | לפי דיווחים של אנשי הקבוצה השוהים על כלי השיט, צה"ל שיגר כטב"מ שחג בשעות אלו מעל 'מדלן' (חדשות, מדיני)