פרסומת AI שפרסמו מארגני המשט ( צילום: בינה מלאכותית )

בהתפתחות חריגה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, קיצרו השופטים היום (שלישי) את יום הדיון בשל צורך בהתייעצות ביטחונית דחופה. ראש הממשלה פתח את עדותו בציון העובדה שבקשתו לקיצור יום הדיונים לא התקבלה רשמית, אך הבהיר כי עליו לעזוב ב-10:30 לצורך התייעצות ביטחונית דחופה בקריה.

השופטים נעתרו לבסוף לבקשה ואישרו את קיצור הדיון, לאחר שנודע כי הסיבה המרכזית היא צורך בהתייעצות ביטחונית דחופה בנושא משט בינלאומי ענק המתקרב לרצועת עזה. על פי הנמסר, ראש הממשלה מקיים בשעה האחרונה סבב שיחות טלפוניות עם מספר חברי הקבינט המדיני-ביטחוני לצורך קבלת החלטות. משט ענק מתקרב לחופי ישראל הרקע להתייעצות הדחופה הוא הגעת "צי העמידה האיתנה" (אוסתול א-סומוד) למים הבינלאומיים מול חופי יוון. המשט, שכולל עשרות כלי שיט עם מאות פעילים על סיפונם, מנסה לשבור את הסגר הימי על רצועת עזה. הגעת המשט לאזור יוון מציבה אותו בטווח זמן קצר יחסית מחופי ישראל, מה שמחייב היערכות מבצעית ומדינית מיידית. ימים ספורים לפני ההילולא: בן גביר נגד המתווה שאושר בפיקוד העורף משה כץ | 18:08 כזכור, משט ימי חסר תקדים יצא בשבועות האחרונים מנמלים שונים באירופה לכיוון רצועת עזה. כ-70 כלי שיט, עם כאלף פעילים על סיפונם, יצאו מברצלונה שבספרד ומנמלים נוספים בים התיכון, בפעולה שמארגניה מגדירים כ"סיוע הומניטרי" אך בישראל רואים בה פרובוקציה פוליטית מתוכננת.

לוחמי חיל הים בקרב מול חמאס ( צילום: צה"ל )

שבוע של הפרעות רצופות במשפט

ההפרעות בלוח הזמנים של המשפט השבוע היו רצופות. ביום ראשון, הדיון שאמור היה לחדש את העדות בוטל ברגע האחרון. ביום שני, הדיון הופסק באמצעו. והיום, עדות קצרה בלבד שאושרה בשל הלחץ הביטחוני סביב המשט.

כחצי שעה לאחר תחילת המשפט אתמול התקיימה פגישה חריגה בלשכת השופטים בדלתיים סגורות, בה השתתפו ראש הממשלה עצמו, עורכי דינו ונציגי הפרקליטות. הפגישה התקיימה ללא פרסום פרטים, ובחוגים משפטיים העלו אפשרויות שונות למהות הדיון.

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

רקע: ניסיונות קודמים לפריצת הסגר

המשט הנוכחי הוא חלק מסדרת ניסיונות לאתגר את הסגר הימי שהטילה ישראל על רצועת עזה. בחודשים האחרונים סיכל צה"ל מספר ניסיונות דומים. ביום הכיפורים האחרון השתלט חיל הים על 41 כלי שיט במסגרת משט "סומוד", ועצר 425 פעילים שניסו להגיע לחופי עזה.

פרקליטות המדינה הגישה בקשה חריגה לבית המשפט המחוזי בחיפה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים שניסו להפר את הסגר הימי. מהבקשה עולה כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס, וכי הארגון פעל למימון המשט ולסנכרון בין הארגונים הבינלאומיים השונים.