פנטגון בפגישות דחופות עם GM ופורד: "המחסנים התרוקנו"

בעיצומה של מתיחות ביטחונית חסרת תקדים במזרח התיכון, מערכת הביטחון האמריקאית מגלה כי מאגרי החימוש שלה מתרוקנים בקצב מדאיג. בימים האחרונים קיימו גורמים בכירים בפנטגון סבב פגישות דחוף עם מנכ"לי חברות הענק General Motors ו-Ford, לצד יצרניות כמו GE Aerospace ו-Oshkosh. המטרה: לבחון האם ניתן להסב את פסי הייצור האזרחיים לייצור נשק ואספקה צבאית בקצב מואץ.

הצעד הדרמטי מגיע על רקע הצטמצמות משמעותית של מלאי הפגזים, הטילים נגד טנקים והמיירטים האמריקאיים - תוצאה ישירה של המלחמות הממושכות באוקראינה ובעזה, לצד התקיפות האחרונות באיראן. כידוע, חיל הים האמריקני הגדיל את רכש המיירטים שלו מ-12 טילים בלבד ליותר מ-400 תוך שנה אחת, בסימן ברור להיערכות למערכה ממושכת. תקציב ביטחון חסר תקדים הנשיא דונלד טראמפ הגיש לקונגרס בקשה לתוספת עתק של 500 מיליארד דולר לתקציב הביטחון, מה שיעמיד את התקציב הכולל על סכום חסר תקדים של 1.5 טריליון דולר. הסכום המסחרר משקף את ההבנה בוושינגטון כי ארצות הברית עומדת בפני אתגרים ביטחוניים מרובי זירות, הדורשים יכולות ייצור מוגברות באופן דרמטי. בפנטגון מבהירים כי הם מחויבים להרחיב את הבסיס התעשייתי הביטחוני באמצעות ניצול פתרונות טכנולוגיים מסחריים. "עלינו להבטיח שללוחמים האמריקאים יישמר יתרון מכריע בשדה הקרב", נמסר מגורמים בכירים במערכת הביטחון. ההיערכות כוללת לא רק הגדלת כמויות הייצור, אלא גם קיצור זמני האספקה והפחתת התלות בקבלני ביטחון מסורתיים.

לקחי שדה הקרב

המהלך האמריקאי מגיע על רקע לקחים קשים משדות הקרב. מדינות המפרץ הסוניות בהובלת סעודיה ואיחוד האמירויות הבהירו לממשל טראמפ כי הן דורשות לנצל את המומנטום הצבאי הנוכחי כדי להשמיד את פרויקט הגרעין ואת מערך הטילים הבליסטיים של איראן באופן מוחלט. דרישה זו מחייבת מלאי חימוש עצום שהתעשייה הביטחונית המסורתית מתקשה לספק.

המחסור בחימושים הוביל גם למשברים דיפלומטיים. כך למשל, שווייץ איימה לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארצות הברית העבירה את המערכות המיועדות לה לידי אוקראינה. המקרה השווייצרי ממחיש את העומס הכבד על מערכת הייצור האמריקאית ואת הצורך בפתרונות חלופיים.

מודל הייצור ההמוני

הרעיון להסב פסי ייצור אזרחיים לצרכים צבאיים אינו חדש. בתקופת מלחמת העולם השנייה, חברות רכב אמריקאיות הסבו את מפעליהן לייצור טנקים, מטוסים ותחמושת. כעת, הפנטגון בוחן האם ניתן ליישם מודל דומה במאה ה-21, תוך ניצול יכולות הייצור המתקדמות של התעשייה האזרחית.

חברות כמו Ford ו-GM מחזיקות ביכולות ייצור עצומות ובניסיון רב בניהול שרשראות אספקה מורכבות. השאלה היא האם ניתן להסב את היכולות הללו לייצור מהיר של מערכות נשק מתקדמות, תוך שמירה על סטנדרטים צבאיים מחמירים. הפגישות הנוכחיות נועדו לבחון את האפשרויות הטכניות והלוגיסטיות להסבה כזו.

אתגרים והזדמנויות

ההסבה של פסי ייצור אזרחיים לצרכים צבאיים כרוכה באתגרים משמעותיים. מערכות נשק מתקדמות דורשות רמות דיוק גבוהות, בקרת איכות מחמירה ותהליכי אישור מורכבים. יחד עם זאת, התעשייה האזרחית מביאה עמה יתרונות משמעותיים: יכולות ייצור המוני, טכנולוגיות ייצור מתקדמות וניסיון בניהול פרויקטים בקנה מידה גדול.

הצעד האמריקאי משקף הבנה עמוקה יותר: העימותים הצבאיים של המאה ה-21 דורשים לא רק טכנולוגיה מתקדמת, אלא גם יכולת לייצר כמויות עצומות של חימוש בזמן קצר. המדינה שתצליח לשלב בין החדשנות הטכנולוגית ליכולות הייצור ההמוני תהיה זו שתשמר על יתרון אסטרטגי בשדה הקרב.