בעקבות פריצת עשרות מפגינים מהפלג הירושלמי לחצר ביתו של מפקד המשטרה הצבאית תת-אלוף יובל יאמין באשדוד, נשמעו הערב (שלישי) גינויים חריפים מצד שרי הממשלה וראשי מערכת הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר והמפכ"ל - כולם הוציאו הצהרות גינוי חריפות נגד המפגינים.

אולם בקרב הציבור החרדי עולה תמיהה רבה: היכן היו כל הגינויים והמילים החריפות הללו כאשר בג"ץ והייעוץ המשפטי לממשלה הטילו גזירה אחר גזירה על לומדי התורה?

מדוע דווקא כעת, כאשר מדובר בהפגנה של הפלג, נשמעות המילים "חציית קו אדום", "אלימות בלתי נסבלת" ו"מיצוי הדין במלוא החומרה"? כאשר במשך תקופה ארוכה הציבור החרדי סובל תחת עולם של הגורמים המשפטיים בכל תחום אפשרי.

גינויים חריפים מכל הדרגים

ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה חריפה: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים". שר הביטחון כ"ץ הצטרף לגינוי והבהיר כי "כל פגיעה או ניסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון, ובפרט במפקדי וחיילי צה"ל, היא חציית קו אדום. מדובר בקבוצת עבריינים אלימים שיש למצות עימם את הדין במלוא החומרה".

גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הוציא הצהרה חריגה: "מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן. אני מגבה את קמצ"ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה. מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף אף הוא לגינויים: "מגנה בחריפות את התנהגותם הבזויה של קומץ אנרכיסטים מהפלג החרדי הקיצוני שפרצו לביתו של מפקד המשטרה הצבאית. חופש הביטוי הוא לא חופש האנרכיה. אני נותן אמון מלא במשטרה שתמצה את הדין עם פורעי החוק".

המפכ"ל גינה בחריפות את ההתפרעויות והדגיש כי מדובר בחציית קו אדום מסוכנת ובאירוע שאינו מתקבל על הדעת. עוד הבהיר כי מחאה היא זכות, אך אלימות, הסגת גבול ואיום על בני משפחה אינם חלק ממנה. בהתאם להנחיית המפכ"ל, כוחות המשטרה פועלים בשטח לאיתור, מעצר ומיצוי הדין עם המעורבים.

שר האוצר מסר כי "אני מגנה בתוקף את הפריצה העבריינית לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי תא"ל יובל יאמין. זו חציית קו אדום ואני קורא למשטרת ישראל לפעול בנחישות למעצר הפורעים, למיצוי מלוא חומרת הדין איתם, ולהחזרת הסדר לרחובות".

שתיקה כמו דגים מול גזירות בג"ץ

אולם בקרב הציבור החרדי עולה תמיהה גדולה: היכן היו כל השרים הללו כאשר בג"ץ פסק לבטל הנחות במעונות יום, בתחבורה ציבורית ובארנונה למשפחות חרדיות? היכן היו הגינויים החריפים כאשר הייעוץ המשפטי הקפיא את הגרלת 'מחיר מטרה' ומנע מאלפי משפחות חרדיות להשיג דירות? מדוע לא נשמעה אף מילת ביקורת כאשר צה"ל חידש את מעצרי תלמידי הישיבות מתוך היכלי הלימוד?

כזכור, בימים האחרונים חידש צה"ל את הפעילות היזומה למעצר עריקים, לאחר שהופסקה במהלך המלחמה. שני בחורי ישיבה נעצרו - האחד בביתו בירושלים בלילה שבין ראשון לשני, והשני סמוך לישיבתו בהרצליה. המעצרים הללו הובילו להפגנות הפלג הירושלמי, שבמהלכן נחסם כביש 4 לשני הכיוונים.