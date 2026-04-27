צו איסור הדלקת מדורות בכל הארץ • נציב הכבאות חתם

יהודים חוגגים את ל"ג בעומר בבני ברק ( צילום: עומר פיכמן/Flash90 )

בצעד שמשליך על חגיגות ל"ג בעומר הקרוב, חתם נציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר אייל כספי, על צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ. הצו, שמתבסס על תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה, נכנס לתוקף החל מיום ראשון, 3 במאי 2026 (ט"ו באייר תשפ"ו), וימשך עד ליום שלישי, 30 ביוני 2026 (ט"ו בתמוז תשפ"ו).

הרקע להחלטה המחמירה: תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתחרשות דליקות, לצד המצב המורכב והביטחוני של היערות. הצו מגיע ברקע ביטול ההילולה המסורתית במירון והגבלת ההתקהלות באזור קו העימות ל-1,500 איש בלבד, כפי שהוחלט על ידי פיקוד העורף.

הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

הצו קובע איסור מוחלט על הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי ישראל. למען הסר ספק, הובהר כי האיסור כולל גם עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח, וכן שריפת צמחים וגזם. עם זאת, הצו מאפשר הדלקת מדורות באזורים ספציפיים שהוכשרו למטרה זו על ידי רשות מקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל, ובתנאי שקיבלו אישור מפורש של הרשות הארצית לכבאות והצלה. ההדלקה תתאפשר בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ובהתאם להוראות פיקוד העורף. חריגים מוגבלים לעבודות טכניות הצו מאפשר ביצוע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח, אך רק בתנאים מחמירים: העבודות חייבות להתבצע במרחק העולה על 20 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה. כמו כן, ניתן לשרוף צמחים בשדה אם התקבל רישיון בכתב מאת המפקח או מאת אדם שהורשה לכך על ידיו, ובתנאי ששריפת הצמחייה תתבצע במרחק העולה על 100 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה. מבצע העבודות הטכניות או שורף הצמחים נדרשים לנקוט בכל האמצעים למניעת היווצרות והתפשטות דליקה, לרבות החזקת מים, חול וכל אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת, כפי שנקבע בתקנה 6 לתקנות.

סמכות לאישורים חריגים

הצו מעניק למפקד מחוז ברשות הכבאות או למי מטעמו סמכות לאשר מראש ובכתב הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו, בתנאים שיקבע לכך. האישור יינתן רק אם נמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

נציב כבאות והצלה הדגיש כי הצו בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ויש להקפיד על מילויו המדויק.

אירועי ל"ג בעומר מקומיים ומפוקחים

כידוע, בעקבות החלטת ראש הממשלה נתניהו לבטל את ההילולה במירון במתכונתה המסורתית, משרד הדתות בשיתוף המועצות הדתיות בכל רחבי הארץ יארגנו אירועי ל"ג בעומר מקומיים בכל הארץ, מפוקחים ובטיחותיים. האירועים יתקיימו באתרים מאושרים ובהתאם להנחיות הבטיחות.

כמו כן, כפי שפורסם, הילולת רבי אלימלך בידרמן עברה לירושלים, שם תתקיים בצומת הרחובות ירמיהו ושמגר במתחם ענק תחת כיפת השמיים, לאחר שבשנים האחרונות נערכה ההדלקה ב"מתחם 89" הסמוך להר מירון.

הציבור מתבקש להקפיד על הוראות הצו ולהימנע מהדלקת מדורות בשטחים פתוחים שאינם מאושרים. ההדלקה תתאפשר אך ורק באתרים שהוכשרו לכך וקיבלו אישור רשמי, תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות.