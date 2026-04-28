דובר ש"ס: "מתעמרים בילדים חרדים כדי להפיל ממשלה"

דובר ש"ס אשר מדינה ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

"אנחנו שק החבטות של האליטה". בהצהרה חריפה, התייחס הבוקר (שלישי) דובר תנועת ש"ס, אשר מדינה, לרצף הגזירות הכלכליות והמשפטיות המוטלות על הציבור החרדי. בריאיון לרדיו 'קול חי', טען מדינה כי פסיקות בג"ץ והחלטות הייעוץ המשפטי אינן נובעות משיקולים ענייניים, אלא מניסיון מתוכנן לזעזע את הקואליציה דרך פגיעה בנקודה הרגישה ביותר – עולם התורה.

"הם מבינים שהחרדים הם הגורם שמונע את הפלת הממשלה, ולכן הם מכים בנו בכל הכוח", הבהיר דובר ש"ס. לדבריו, מדובר בתוכנית מתואמת שמטרתה ליצור לחץ בלתי נסבל על המפלגות החרדיות, תוך ניצול המערכת המשפטית כזרוע פוליטית. "מתעמרים בילדים בגלל האמונה של אבא" מדינה מתח ביקורת חריפה על הסנקציות הכוללות ביטול הנחות במעונות יום, בתחבורה ציבורית ובארנונה. "זו אכזריות וזו התעמרות", הצהיר. "הולכים להעניש ילדים בצהרונים ומעונות בגלל האמונה של אבא שלהם". חשיפה בלעדית: ראש ישיבת גרודנא אשדוד הגר"מ שמידע הפתיע את תלמידיו - "צאו לאשקלון" | מעייריב איצלה כץ | 21:20 דובר ש"ס השווה את המדיניות כלפי משפחות חרדיות למדיניות כלפי משפחות מחבלים: "נדהמתי לראות שביטוח לאומי ממשיך לשלם הבטחת הכנסה למשפחות של מחבלים כי בג"ץ הורה להפריד בין האב לבן, אבל כשזה מגיע לחרדים – פוגעים בילדים באופן ישיר", אמר בחריפות. "סל הסנקציות היה מוכן מראש במגירות" לדברי מדינה, סל הסנקציות היה מוכן מראש במגירות הייעוץ המשפטי והוצא כעת כדי למנוע את העברת חוקי המשילות בכנסת הקיץ. "הם מבינים שאם נעביר את חוק מח"ש וחוקי המשילות בקיץ הזה, המערכת המשפטית תתחיל להתפרק, ולכן הם עושים הכל כדי לייצר כאוס", הסביר. בתגובה לטענות על חוסר הישגים של הממשלה עבור הציבור החרדי, הבהיר מדינה כי התוכנית היא להשלים את חקיקת חוק הגיוס כבר בכנסת הקיץ הנוכחית. "נשארו עוד שני דיונים בוועדה ואישור במליאה. המגמה היא להניח את החוק על השולחן ולהצביע, עם הייעוץ המשפטי או בלעדיו", הצהיר הדובר.

הפגנה נגד גיוס חרדים ( צילום: ד. כהן - פלאש 90 )

"במקום חיותנו כך, ביבשה נסיים רע יותר"

כשנשאל מדוע המפלגות החרדיות לא מצטרפים לאופוזיציה בפועל בצל הגזירות, השיב מדינה כי מדובר בהכרעה של גדולי ישראל שרואים את החלופה הקיימת. "בצד השני נמצאים לפיד ובנט, שהסנקציות האלו הן חלק ממצע הבחירות שלהם", ציין.

בנוסף נזכיר כי הסנקציות וכלל הקשיים בנושאי גיוס לומדי התורה לא מגיעות מהממשלה ומהקואליציה אלא מבית המשפט ומעייעוץ המשפטי.

מדינה השתמש במשל רבי עקיבא והשועל כדי להסביר את העמדה: "אם במקום חיותנו כך, ביבשה אצל הרודפים האלו בטח נסיים רע יותר. אנחנו נישאר כדי לתקן את מערכת המשפט בקיץ הקרוב, כי אחרת תמיד נהיה בידיים שלהם".

הוא הוסיף והסביר כי אין מנוס מהסדרת המעמד החוקי כדי להסדיר את מעמד בני הישיבות ולעצור את הסנקציות על הציבור החרדי "החוק הזה הוא הדבר היחיד שיציל את עולם התורה", סיכם דובר ש"ס.