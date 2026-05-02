אירוע חריג התרחש הבוקר (שבת) במזרח גוש עציון, כאשר חייל מילואים, בעל חווה שנמצאת ליד היישוב פני קדם, זיהה מצנח רחיפה ממונע שחדר למרחב האווירי מעל אחד היישובים באזור.

החייל, שחשד כי מדובר בניסיון חדירת מחבלים מהאוויר, ביצע ירי מנשקו האישי לעבר המצנח. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, וכלי הטיס התרחק מהמקום.

עם קבלת הדיווח על הירי, פתחו בצה"ל בבדיקה מהירה של נסיבות המקרה. מהתחקיר הראשוני עלה כי לא מדובר באירוע פח"ע: מצנח הרחיפה המריא ממרחב הבקעה לאחר שביצע תיאום מוקדם כנדרש מול גורמי הצבא, אולם במהלך הטיסה סטה מהנתיב שאושר לו.

בשל הסטייה מהמסלול, חרג הצנחן מהמרחב האווירי שתואם עבורו וחצה לגזרת האחריות של החטיבה המקבילה באוגדת יהודה ושומרון, שם זוהה כגורם עוין. בצה"ל מציינים כי תוך כדי התגלגלות האירוע הובן שמדובר בטיסה מתואמת שחרגה ממסלולה, והאירוע נמצא כעת בתחקור.