עם כניסתנו לעונת הקיץ, חשף יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב ביקורת חריפה כלפי הטיפול המפלה בחופי הרחצה הנפרדים. בדברים שנשא בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, הצביע מקלב על פער משמעתי בין רמת השירות והתחזוקה בחופים הרגילים לבין זו המוענקת לחופים הנפרדים.

"למה אתם לא מרגישים אחריות לחופים הנפרדים? אתם מקבלים 70 מליון שקל בשנה, חוף אחד נקי ומסודר והחוף הנפרד שלידו מוזנח", תקף מקלב את הגורמים האחראים על תחזוקת החופים.

הפער בטיפול: כל היום מול פעמיים ביום

מקלב פירט את ליבת הבעיה בצורה ברורה: "יש שם חוף אחד שהוא לא יכול להיכנס, הוא נמנע להיכנס מפני המצפון, הוא לא נכנס. והחוף מסודר. ובחוף על ידו, חוף נפרד שהוא לא יכול, הוא לא... אין חוף".

כאשר ניסה דובר להתערב ולהגיב, המשיך מקלב בנחישות: "אני אענה, תשמע אותי בבקשה. עובד הניקיון... עובד הניקיון נמצא בחופים האחרים מהבוקר עד הערב. אבל בחוף הנפרד שם הוא מגיע בבוקר, ומגיע בסוף היום. מנקה שיש כל היום לאורך כל היום – אין".

ביקורתו הנוכחית של מקלב מעלה שאלות קשות על סדרי העדיפויות בהקצאת משאבים ציבוריים, במיוחד כאשר מדובר בשירותים בסיסיים לציבור רחב. עם כניסתנו לעונת הקיץ, נותרה השאלה האם הגורמים האחראים ייטו אוזן קשבת ויפעלו לשיפור המצב.