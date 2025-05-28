מתוך רגשי קודש נעלים ובהשתתפות רוב רבני העיר החסידים, נערך מעמד יציקת הבורות למקווה הטהרה של חסידי קוזמיר ברמת בית שמש ה' | בין הרבנים שהשתתפו נצפו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, וחבר בד"ץ העדה החרדית, הגאון רבי יהושע רוזנברג רב קהילת הרמ"א (חסידים)
רמה ה' השקטה והשלווה על פי רוב, חוותה אמש (שלישי) אירוע שמח ומרגש במיוחד, עם הכנסת ספר התורה מפואר לקהילת ''אוהל תורה'', תרומת הרה''ג אליהו יהודאי וזוגתו, לע''נ בנם, עלם חמודות אשר נקטף בדמי ימיו, הבה''ח יוסף חיים ז''ל | היות ובית הכנסת ממוקם במרכז הרמה, יצאו כל תושבי האזור לשוש ולשמוח בשמחת התורה (חרדים)