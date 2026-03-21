אירוע רב נפגעים הוכרז הערב (מוצאי שבת) בעיר ערד בשל פגיעה ישירה של טיל איראני במבנה מגורים.

כוחות גדולים של כבאות והצלה עסוקים בשעות אלו בפינוי הנפגעים מהזירה ובניסיון לאתר ולחלץ לכודים מהבתים הבוערים. מחקירה ראשונית של צה"ל עולה כי מדובר בפגיעה ישירה של 450 ק"ג חומר נפץ. בצה"ל הדגישו כי "ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף". עוד הוסיפו בצה"ל כי: "בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה".

מסוקים של חיל האוויר הוקפצו לעיר בכדי לסייע בפינוי הנפגעים, עד כה דווח על עשרות נפגעים בדרגות פציעה שונות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה".

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "מדובר בפגיעה במרכז העיר בין בנייני מגורים. שלושה בניינים נפגעו ונגרם הרס רב מאוד במקום. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה בקומה הרביעית באחד המבנים. לוחמי האש פועלים בזירה".

דודי רוזנוולד ואדם אלטורי חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בזירה קשה עם מעל 100 פצועים ונפגעי חרדה במצבים שונים - חלקם למרבה הצער אותרו ללא הכרה. כתוצאה מהפגיעה נגרם הרס רב ונזק למספר בנייני מגורים ולמספר רב של כלי רכב. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע למספר רב של נפגעי חרדה. ישנם עדיין נעדרים בתוך המבנים".

חובש רפואת חירום במד״א יקיר טלקר סיפר: ״מדובר בזירה קשה מאוד. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א, ראינו פצועים רבים, בדרגות פציעה שונות כתוצאה מפגיעת טיל. מיד התחלנו בהקמת נקודת ריכוז נפגעים, מיינו את הנפגעים לפי דרגות הפציעה השונות והענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים. במקום הרס רב והמולה, הצוותים מבצעים סריקות מקיפות ברגעים אלה ונמשיך לפעול כאן ככל שיידרש״.

מ'איחוד הצלה' נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מטפלים בגזרת ערד במעל 30 נפגעים במספר זירות חלקם ללא הכרה. צוותי החוסן של איחוד הצלה מעניקים בזירה סיוע לנפגעי חרדה".

חובשי הצלה מסניף ערד יוסי טאומן ושמחה ציטרנבוים דיווחו: "הגענו לזירת הרס קשה מאוד של מספר בניינים, עם עשרות לכודים ופצועים במצבי פציעה שונים, הענקנו טיפול רפואי ראשוני ופינינו עשרות נפגעים לבית החולים סורוקה, ואנו כעת שבים לזירה הקשה להמשיך בפינוי הנפגעים הרבים".

בשעה 23:25 עדכן דובר מד"א: "חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים באמצעות עשרות אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ של מד"א ומסוקי מד"א וחיל האוויר לבתי החולים 64 נפגעים, בהם: 7 פצועים במצב קשה, 15 פצועים במצב בינוני ו-42 פצועים במצב קל. צוותי מד"א ממשיכים לבצע סריקות אחרי פצועים נוספים".