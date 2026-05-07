מקורות וגורמים רשמיים מסרו היום (חמישי) ל'רויטרס' כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להשגת הסכם זמני ומוגבל במטרה להביא לסיום העימות הצבאי ביניהן.

המתווה המתגבש אינו מהווה הסכם שלום כולל, אלא מזכר הבנות קצר-טווח שנועד לעצור את הלחימה בשטח תוך השארת המחלוקות המורכבות ביותר לדיונים עתידיים.

בדיווח לא צוין אם מקור הדיווח הוא איראני או אמריקני, מה שעשוי לשנות את התמונה על רמת אמינותו.

פרשנים בארה"ב ובישראל טוענים כי הנשיא טראמפ והממשל בוושינגטון מתדרכים לא פעם על התקדמות במגעים במטרה להפעיל לחץ על הצד השני.

כפי שדיווחנו אמש, לפי המידע שפורסם, המתווה מורכב משלושה שלבים מרכזיים: הכרזה רשמית על סיום המלחמה, פתרון המשבר במצר הורמוז ויצירת פרק זמן של חודש ימים המוקדש לשיחות על הסכם נרחב יותר. בכיר פקיסטני המעורב במאמצי התיווך ציין כי "העדיפות שלנו היא שהם יכריזו על סיום קבוע למלחמה ואת שאר הסוגיות ניתן יהיה ללבן ברגע שהם יחזרו לשיחות ישירות".

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשמע אופטימי בנוגע לאפשרות של פריצת דרך קרובה. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר הנשיא כי "הם רוצים לעשות עסקה... זה מאוד אפשרי", והוסיף בהמשך כי "זה ייגמר מהר". את המשא ומתן מטעם הממשל האמריקני מובילים השליח סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר.

למרות הרוח האופטימית מוושינגטון, בטהרן נשמעים קולות מסויגים יותר. חבר הפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, ביטל את חשיבות ההצעה וטען כי מדובר ב"יותר רשימת משאלות אמריקנית מאשר מציאות". גם יו"ר הפרלמנט האיראני לעג לדיווחים על התקדמות ורמז כי מדובר בניסיון הסברה אמריקני לאחר שהמצור על מצר הורמוז לא הוסר.

המזכר הנוכחי אינו כולל התייחסות למספר דרישות ליבה שהציבה בעבר ארצות הברית, בהן הגבלת תוכנית הטילים של איראן והפסקת התמיכה במיליציות אזוריות. כמו כן, המסמך אינו מזכיר את מאגרי האורניום המועשר שבידי איראן, נושא המהווה את אחד ממוקדי הדאגה המרכזיים של הממשל האמריקני והקהילה הבינלאומית.

אם האורניום אכן אינו מוזכר במסמך לפי גרסה זו של 'רויטרס', המשמעות היא שטראמפ מנטרל את הלחץ העיקרי שנותר עד כה על איראן - המצור על הורמוז, לטובת משא ומתן ארוך שעה שגורל האורניום המועשר אינו ידוע.

הדיווחים על התקרבות להסכמות כבר נותנים את אותותיהם בזירה הכלכלית העולמית. מחירי הנפט רשמו ירידה חדה ושוקי המניות הגיבו בעליות על רקע התקווה ליציבות באזור.

במקביל למאמצים הדיפלומטיים, נמשכת מתיחות צבאית בנקודות החיכוך. טראמפ הורה השבוע להקפיא משימה ימית שנועדה לפרוץ את המצור האיראני במצר הורמוז, על רקע דיווחים לפיהם סעודיה מנעה מארה"ב שימוש בבסיסיה לצורך המבצע. מנגד, פיקוד המרכז של ארה"ב דיווח כי כוחותיו שיתקו מכלית איראנית שניסתה להפר את המצור האמריקני שהוטל על ספינות בדרכן לנמלי איראן.