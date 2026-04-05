שיגורים מאיראן לעבר הדרום והצפון | פגיעה ישירה בעיר חיפה, במד"א דיווחו על פצוע קשה, כמה פצועים קל ונפגעי חרדה | חיפושים נרחבים של כוחות רבים אחר זוג מבוגר, בנם בן ה-40 ומטפלת | מפכ"ל המשטרה בזירה: "נבדקת האפשרות שראש הנפץ לא התפוצץ"| טראמפ: אם איראן לא יעשו עסקה - הלך עליהם | עדכונים (חדשות)
בדיון סגור הוצגה הערכה שלפיה איראן מסוגלת להמשיך בקצב השיגורים הנוכחי עוד שבועות, בזכות מלאי משגרים וחוליות ירי. במקביל, בישראל ממתינים להחלטת טראמפ אחרי שהאריך את האולטימטום, ובארה"ב נבחנות אפשרויות ל"מכת סיום" נגד איראן (חדשות)
מגן דוד אדום הכריז על אירוע רב נפגעים בשל פגיעה ישירה של טיל איראני בעיר ערד | כוחות גדולים של חילוץ והצלה פועלים לחילוץ הנפגעים והעברתם לבתי החולים | מסוקי חיל האוויר הוקפצו לעיר בכדי לסייע בפינוי | הרס רב בזירת הנפילה • מתעדכן (אקטואלי)
עליית מדרגה מדאיגה בברית איראן-רוסיה: שלושה לוויינים איראניים שוגרו מבסיס החלל הרוסי "ווסטוצ'ני". לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, מדובר בלווייני מחקר, אך במערב חוששים כי מדובר בכסות לשדרוג יכולות הריגול והטילים הבליסטיים של טהרן (בעולם)
בישראל עוקבים מקרוב אחר תגובה אפשרית של ארגון הטרור אחרי החיסול הדרמטי בלב הדאחייה | בישראל מעריכים שלא יהיו חילופי מהלומות עם לבנון בעקבות התקיפה הדרמטית | עם זאת, בישראל נערכים לתגובה מזירות אחרות | המלכוד של נעים קאסם שיכריע בגורל העימות בגבול הצפון (צבא)