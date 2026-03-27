בישראל מעריכים כי איראן לא קרובה למצות את יכולת הירי שלה, וגם לאחר יממה של שיגורים בלתי פוסקים לעבר ישראל היא עדיין מסוגלת להמשיך באותו קצב עוד זמן ממושך - כך פורסם בחדשות 12.

לפי הדיווח של ירון אברהם, בדיון סגור אמר בכיר ביטחוני כי איראן יכולה להמשיך בקצב הירי הנוכחי עוד שבועות קדימה. לדבריו, ברשותה מספיק משגרים וחוליות ירי, כך שהיא יכולה למנן את קצב השיגורים ולפרוש אותם על פני זמן.

ההערכה הזו מגיעה בשעה שבישראל עוקבים בדריכות אחר הצעד הבא של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שהאריך בעשרה ימים נוספים את הדד ליין שהציב לאיראן. מאחורי הקלעים, בכירים ישראלים מעריכים כי ישראל תקבל עדכון מראש על החלטתו של טראמפ, אך בשלב הזה מידת ההשפעה שלה על ההכרעה האמריקנית מוגבלת.

טראמפ הודיע כי ההארכה ניתנה, לדבריו, לבקשת ממשלת איראן, והוסיף כי השיחות עם טהרן מתקדמות היטב. ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר סיום יום מסחר קשה במיוחד בבורסה בניו יורק, על רקע ההתפתחויות במלחמה.

במקביל, בארצות הברית נבחנות אפשרויות צבאיות נרחבות יותר מול איראן. הפנטגון ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עובדים על תוכניות ל"מכת סיום", שעשויות לכלול גם שימוש בכוחות קרקעיים לצד סדרת הפצצות רחבה.

בין התרחישים שנדונים נמצאים פלישה או מצור על האי חארג, הנחשב למוקד יצוא הנפט המרכזי של איראן, פעולה נגד האי לאראק, המסייע לטהרן לבסס שליטה במצר הורמוז, השתלטות על האי אבו מוסא ושני איים קטנים נוספים בכניסה המערבית למצר, וכן חסימה או תפיסה של ספינות המייצאות נפט איראני בצדו המזרחי של הורמוז.

בשלב הזה, בישראל מבינים שהמערכה מול איראן עלולה להיות ממושכת יותר מההערכות הראשוניות, ושקצב האש הנוכחי לא בהכרח מעיד על שחיקה מיידית ביכולת האיראנית.