פיקוד העורף בזירת הנפילה בערד

היום ה-23 למלחמה - עדכונים שוטפים:

00:20: זוהו זירות נפילה במספר מוקדים בגוש דן, בהם בני ברק, גני תקווה וראש העין. לפי שעה לא דווח על נפגעים. 00:18: דיווחים על לפחות 3 זירות נפילה, מד"א: לא ידוע על נפגעים; פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. עוד נמסר כי "צוותי מד"א יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים. חובשים ופרמדיקים יצאו לטפל באנשים ספורים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה". 23:45 : נבדק אם אחד מהטילים ששוגרו מאיראן נפל בשטח לבנון. התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26 23:40 : אזעקות ברחבי הצפון עקב שיגורים מאיראן ומלבנון. 15:10: אזעקות במרכז. 15:04: זוהו שיגורים מאיראן למרכז הארץ; אזעקות צפויות בקרוב. 14:38: צה״ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. 14:01: דובר צה"ל מעדכן כי חיל האוויר תקף אתמול בהכוונת פיקוד הצפון וחיסל את אבו חליל ברג'י, מפקד הכוחות המיוחדים ביחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה, ושני מחבלים נוספים במרחב מג'דל סלם שבדרום לבנון. "ברג'י היה חלק מיחידת 'כוח רדואן' בשנים האחרונות ובחיסולו פיקד על הכוחות המיוחדים של היחידה", נמסר. "היחידה בראשותו מתכננת ואחראית להוצאה לפועל של מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל". עם מפקד היחידה חוסלו שני מחבלים נוספים בארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, צה"ל תקף אמש תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בדרום לבנון. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", חתם דובר צה"ל. 13:58: ‏באיראן מעדכנים כי מונה מחליף לשר המודיעין האיראני שחוסל ע"י ישראל, איסמאעיל אל-ח'טיב, וזהותו תיחשף בקרוב. 13:39: אזעקות בקריית שמונה ובשורת יישובים באזור; כטב"ם שוגר לאזור מלבנון. 13:35: נשיא המדינה יצחק הרצוג בזירת הנפילה בערד: ״המשטר באיראן בהיסטריה פנימית, הם חוטפים וחוטפים. זה תהליך שבסופו נמצא את איראן יותר מוחלשת. חזקו ואמצו עם ישראל - אנחנו נעבור את זה, ונעבור את זה בגדול״. 12:48: פיקוד המרכז האמריקני: המשטר האיראני בנה טילים בליסטיים לטווח קרוב, קצר ובינוני במתקן ההרכבה Kuh-E Barjamali. התמונה הראשונה מציגה כיצד נראה המקום ב-1 במרץ 2026. התמונה מתאריך 7 במרץ 2026 מראה כיצד המבנים נראים כעת. מושבתים. 12:33: חיל האוויר ולוחמי אוגדה 91 חיסלו תשעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

תיעוד התקיפה

12:19: לא רגועים - כטב"ם של חיזבאללה חדר לישראל: אזעקות במספר יישובים בצפון.

12:11: המטח למרכז: כ-15 פצועים בזירות השונות, בעיקר בתל אביב. לפחות ארבעה פצועים באורח בינוני.

12:09: אחרי אזהרת שר הביטחון, לבנון שוב משגרת טילים. אזעקות נשמעו במשגב עם.

12:04: אזעקות כעת בעיר אילת וסביבתה.

11:58: זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר אילת והאיזור.

11:51: מוקדם יותר השבוע, צה"ל תקף בהכוונת שב"כ בלבנון וחיסל את המחבל וליד מחמד דיב, בכיר במערך הכספים של ארגון הטרור חמאס שפעל למימון פעילות צבאית של ארגון הטרור בלבנון. במסגרת תפקידו, דיב היה אחראי על העברת כספים למחלקות השונות של ארגון הטרור חמאס ביהודה ושומרון, בלבנון ובמדינות נוספות. כמו כן, דיב היה אחראי על גיוס פעילים והכוונת פעילות טרור מסוריה ומלבנון. חיסולו מתווסף לשורת תקיפות שבוצעו לעבר מקורות המימון של ארגוני הטרור מתחילת מבצע "שאגת הארי".

11:49: ממד"א נמסר על זירות הפגיעה

גזרת פתח תקווה - כל הזירות זוכו ללא נפגעי גוף. כרגע 1 חרדה.

גזרת תל אביב ורמת גן -

1 בינוני

10 קל

3 חרדה

11:48: עופר מוסקוביץ (פושקו) הי"ד, הוא הנרצח הבוקר. פושקו, היה חבר משגב עם, דובר וחקלאי והוא כאמור נרצח מפגיעה ישירה של טיל נ"ט של חיזבאללה. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

עופר מוסקוביץ הי"ד

11:45: שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום בהערכת מצב: "רה"מ ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה" | צפו. לידיעה המלאה - לחצו כאן

דבריו של שר הביטחון

11:35: זירות הנפילה בתל אביב: במד"א עדכנו לפני זמן קצר, כי ישנם שישה פצועים חמישה באורח קל ואחד באורח בינוני בזירות השונות בעיר.

11:32: דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי שיגר הודעה: עקב פעילות חיזבאללה והעברת מחבלים לדרום לבנון תחת חסות האוכלוסייה האזרחית, צה"ל נאלץ לבצע תקיפה רחבה ומדויקת של פעילות הטרור של חיזבאללה. בהתאם לכך, כדי למנוע העברת תגבורת ונשק, צה"ל מתכוון לתקוף את "גשר אל-קאסמיה - גשר כביש החוף". למען ביטחונכם, עליכם להמשיך לנוע לאזור שמצפון לנהר א-זהראני ולהימנע מכל תנועה דרומה שעלולה לסכן את חייכם.

11:24: השיגור מאיראן: דיווח על זירה נוספת בתל אביב, רמת גן ובפתח תקווה. דיווחים על מספר זירות שונות שבהן יש חשש לפצועים | תיעוד רגע הנפילה בתל אביב.

11:21: דיווחים על זירת נפילה בתל אביב. דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים ובאנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך.

11:18: בעקבות שיגור המתפצל מאיראן לעבר ערי המרכז, תושבים במרכז הארץ מדווחים על פיצוצים עזים באיזור העיר תל אביב.

11:14: אזעקות כעת בכל ערי המרכז, השומרון והשרון | כנסו למרחבים המוגנים - זה מציל חיים.

11:07: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ערי המרכז והשומרון - הרשימה המלאה:

•שרון: אבן יהודה. ירחיב. נתניה - מערב. יקום. גבעת חן. נווה ימין. כפר מל''ל. כפר סבא. בית עלמין מורשה. תחנת רכבת ראש העין. בית ברל. ג'לג'וליה. געש. רעננה. שפיים. כפר קאסם. חרוצים. ירקונה. כפר נטר. מתן. מסוף אורנית. כפר שמריהו. נווה ירק. הוד השרון. שדי חמד. מתחם גלילות. כפר ברא. הרצליה - מערב. בית יהושע. ניר אליהו. עדנים. חורשים. מתחם פי גלילות. נירית. חגור. צופית. גני עם. ארסוף. אודים. רמת השרון. הרצליה - מרכז וגליל ים. שדה ורבורג. נתניה - מזרח. בני ציון. רמות השבים. מרכז אזורי דרום השרון. רשפון. תל יצחק. בצרה. גן חיים. מכון וינגייט. אלישמע.

• חפר: בת חן. חרב לאת. כפר ידידיה. גאולי תימן. אליכין. אלישיב. בית יצחק - שער חפר. מעברות. כפר הס. עין ורד. כפר עבודה. בית חרות. כפר ויתקין. יעבץ, יעף. זמר. שער אפרים. פורת. רמת הכובש. בת חפר. חבצלת השרון וצוקי ים. עולש. גבעת חיים איחוד. כפר הרא''ה. עזריאל. חיבת ציון. בורגתה. יד חנה. חניאל. אמץ. כפר חיים. טייבה. פרדסיה. העוגן. בני דרור. כפר מונש. הדר עם. חגלה. ביתן אהרן. שושנת העמקים. אזור תעשייה כפר יונה. מכמורת. תנובות. גאולים. נעורים. ניצני עוז. קלנסווה. עין החורש. בארותיים. גבעת חיים מאוחד. כפר יונה. המרכז האקדמי רופין. קדימה צורן. משמר השרון. גנות הדר. חופית. צור יצחק. המעפיל. עין שריד. גן יאשיה. נורדיה. טירה. צור משה. ינוב. בחן. גבעת שפירא. אזור תעשייה עמק חפר. תל מונד. אחיטוב. אביחיל. אייל. בית ינאי. צור נתן. בית הלוי. משמרת. חרות.

• השפלה: ראשון לציון - מערב. עיינות. פתחיה. נס ציונה. מבוא מודיעים. עזריה. סתריה. שילת. נען. נטעים. מודיעין מכבים רעות. יגל. מודיעין - ישפרו סנטר. גמזו. תעשיון צריפין. בית חנן. גאליה. ראשון לציון - מזרח. משמר דוד. באר יעקב. בית עובד. משמר השבעה. נוף איילון, שעלבים. אזור תעשייה נשר - רמלה. בית חשמונאי. לפיד. חמד. כפר דניאל. כפר רות. יציץ. גינתון. חשמונאים. בית עוזיאל. ישרש. כרמי יוסף. כפר ביל''ו. כפר שמואל. גני הדר. אירוס. לוד. כפר נוער בן שמן. פארק תעשיות פלמחים. רמלה. רחובות. חולדה. בן שמן. פדיה. מצליח. צפריה. כפר בן נון. כפר חב''ד. בית דגן. גנות. יד רמב''ם. משמר איילון. נאות קדומים. נצר סרני. גזר. אחיסמך. זיתן. מודיעין - ליגד סנטר. ניר צבי. אחיעזר. גן שורק. גני יוחנן. רמות מאיר.

•שומרון: חרשה. חוות חנינא. אזור תעשייה שחק. חוות נחל שילה. שקד. עפרה. גבעת פורת יוסף. חוות עולם חסד. רבבה. עלי. יצהר. גופנה. טלמון. מבוא חורון. עופרים. נריה. נווה צוף. פדואל. גבעת הראל. רחלים. חוות גלעד. יבוא דודי. אעירה השחר. כוכב יעקב. אריאל. חוות מלכיאל. צופים. איתמר. דורות עילית. נווה ארז. עלי זהב - לשם. אורנית. מגרון. חוות אל נווה. תל ציון. אזור תעשייה אריאל. חוות נווה צוף. חוות ינון. החווה של זוהר. חוות שחרית. ברוכין. שערי תקווה. חוות נוף אב"י. שבות רחל. גבע בנימין. כפר תפוח. מעלה מכמש. נחליאל. קריית נטפים. חוות אביה. מעלה לבונה. רמת מגרון. אזור תעשייה שער בנימין. פסגות. דולב. נופים. יקיר. אלקנה. אחיה. גבעת הרואה. טל מנשה. שבי שומרון. מודיעין עילית. חרמש דרום. עטרת. חיננית. כוכב יאיר - צור יגאל. מבוא דותן. ענב. חוות בניהו. נילי. נעלה. קרני שומרון. קדומים. אבני חפץ. מגדלים. חוות מעלה אהוביה. חוות יאיר. חוות אביחי. אזור תעשייה ברקן. חומש. הר ברכה. בית אל. כוכב השחר. ברקן. חוות אלחי. בית חורון. כרם רעים. חוות מגדלים. חוות שוביאל. מתתיהו. אלון מורה. אביתר. בית אריה. רימונים. סלעית. שדה אפרים. נופי נחמיה. גבעת אסף. אזור תעשייה בראון. חוות מגנזי. שילה. חוות שדה. עמנואל. חוות מרום שמואל. ריחן. חוות צרידה. עמיחי. חוות נחלת צבי. אלפי מנשה. מצפה דני. חרמש. מכינת אלישע. עץ אפרים. כפר האורנים.

• ירקון: ראש העין. בית עריף. כפר סירקין. בני עטרות. שוהם. נופך. איירפורט סיטי. אזור תעשייה אפק ולב הארץ. גבעת השלושה. נחשונים. אלעד. רינתיה. מעש. נחלים. חדיד. אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם. גבעת כ''ח. פתח תקווה. כפר טרומן. מזור. מגשימים. בארות יצחק. ברקת. טירת יהודה. עינת. בית נחמיה. גת רימון.

• דן: תל אביב - דרום העיר ויפו. תל אביב - עבר הירקון. רמת גן - מזרח. גני תקווה. גבעת שמואל. אור יהודה. בני ברק. תל אביב - מרכז העיר. קריית אונו. סביון. יהוד מונוסון. חולון. מקווה ישראל. אזור. תל אביב - מזרח. בת ים. רמת גן - מערב. גבעתיים. פארק אריאל שרון.

10:47: כלי התקשורת באיראן מדווחים, כי האיראנים מתכוונים להגיב לאיומי טראמפ על השתלטות על מצרי הורמוז בתגובה של ניתוק החשמל במדינות המפרץ. תחת הכותרת "תגידו שלום לחשמל", דווח כי תחנות הכוח בסעודיה, איחוד האמירויות, קטר וכוויית הן מטרות מיידיות לתקיפה.

10:38: במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, עצרו בלשי היל"פ (היחידה ללוחמה בפשיעה) במחוז חוף ממרחב "אשר", לחקירת שב"כ ארבעה תושבי אום אל פחם בשנות ה-20 לחייהם. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

מפקד יל"פ אשר, רפ"ק מורטאג'י מרעי

10:21: לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, בהכוונת תצפיתניות צה״ל, איתרו במהלך סוף השבוע האחרון 19 שוהים בלתי חוקיים, לאחר שהללו חצו את המכשול סמוך לאזור התעשייה בעטרות | תיעוד - לידיעה המלאה - לחצו כאן.

מנסים לחדור דרך הגדר

10:16: משפחה חב"דית בת חמש נפשות, ניצלה אמש בנס גדול בזירה הקשה שהייתה בערד. לסיפור הנס המלא - לחצו כאן.

10:12: תיעודים של הצלם חיים גולדברג מזירות הנפילה בערד ובדימונה

10:02: שוב אזעקות בקו הגבול, בשל ירי של חיזבאללה. אזעקות נשמעו בכפר גלעדי, משגב עם, תל חי.

09:37: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים דן, השפלה, ירקון, שומרון, שרון - במקביל הופעלה שוב אזעקה במשגב עם.

09:29: הדי פיצוצים נשמעים ברחבי גוש דן כתוצאה מהניסיון ליירט את הטיל ששוגר מאיראן.

09:27: שוב הופעלה אזעקה באזור משגב עם.

09:25: אזעקות הופעלו באזורים שרון, דן, ירקון, שומרון, השפלה.

09:17: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן - בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים שרון, דן, ירקון, השפלה, שומרון.

09:10: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון להיום (ראשון) בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 4,564 אנשים, מתוכם כעת מאושפזים 124 אנשים: 1 במצב אנוש, שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים, 13 במצב קשה, 26 בינוני ו-84 קל.

ב-24 שעות האחרונות (7:00 אתמול עד 7:00 הבוקר) פונו לבתי החולים 303 נפגעים, מתוכם: 8 קשים, 29 בינוני, 256 קל, 20 חרדה ו-1 בהערכה רפואית.

מאירוע הנפילה בערד אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 116 נפגעים, מתוכם 7 במצב קשה, 22 בינוני ו-87 קל. בבית החולים שיבא נקלטו שני נפגעים במצב בינוני.

09:00: מכבאות והצלה לישראל נמסר כי "​צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת גליל-גולן פועלים בזירת פגיעה ישירה בקיבוץ משגב עם. ​עם הגעת הצוותים לזירה, זוהו שני כלי רכב הבוערים כליל.

"לוחמי-האש ביצעו פעולות כיבוי אינטנסיביות ובמקביל חילצו הרוג מהזירה. הצוותים ממשיכים בסריקות בזירה לשלילת הימצאות לכודים נוספים".

מפקד מחוז צפון, טפסר יאיר אלקיים, נמצא בזירה: "מדובר בזירה קשה של שריפת 2 רכבים כתוצאה מפגיעה ישירה, לוחמי האש איתרו לכוד ופעלו לחילוצו. נמשיך לפעול בכל אירוע ובכל זמן שנדרש".

תיעוד מזירת הנפילה במשגב עם:

הזירה הקשה במשגב עם

זירת פגיעה ישירה של טיל במשגב עם

08:50: שוטרי מחוז חוף, חבלנים ולוחמי מג"ב מטפלים כעת בזירת נפילת כלי טיס עויין שנפל בגזרת מרחב "אשר" באיזור הגליל המערבי בשטח פתוח. לא דווח על נזק או נפגעים.

08:45: האזעקה במשגב עם - בעקבות שיגורים בודדים שלא חצו לשטח ישראל.

08:36: בזמן שכוחות הביטחון וההצלה מטפלים בזירה הקשה: שיגורים נוספים זוהו מלבנון למשגב עם.

08:32: דובר צה"ל: לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים. האירוע מתוחקר.

08:29: נקבע מותו של הגבר שנפגע מפגיעת טיל נ"ט ששוגר מלבנון לעבר רכב במשגב עם.

08:28: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

08:17: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע וביישובים רבים בדרום הארץ.

08:09: בפעם השלישית הבוקר: זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות בדרום הארץ.

08:03: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:02: אזעקות הופעלו בראש הנקרה וביישובים נוספים בצפון הארץ בשל שיגורים מלבנון.

08:01: דיווח ראשוני על פגיעה ישירה ברכב במשגב עם, פצוע קשה במקום.

08:00: דובר צה"ל: כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

07:51: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים, בית שמש, הדרום והשפלה.

07:44: בפעם השניה בתוך שעה: זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות בירושלים והמרכז.

07:35: דובר צה"ל: "כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בדרכם לזירה בה התקבלו דיווחים על פגיעה במרכז הארץ. יש להימנע מהתקהלויות באזורים אלו".

07:30: במשטרת ישראל התקבלו דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. בשלב זה ללא נפגעים. שוטרים , לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה.

07:18: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:15: מסתמן כי הטיל ששוגר מאיראן - עם ראש נפץ מתפצל.

07:07: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז הארץ.

07:02: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות במרכז הארץ.

06:45: סעודיה הודיעה על גירוש הנספח הצבאי של איראן ועוד ארבעה עובדים בשגרירות האיראנית, והורתה לארבעה לעזוב את המדינה בתוך יממה.

06:35: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:30: אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

06:08: אזעקות הופעלו בגליל התחתון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

06:00: סעודיה הודיעה לפנות בוקר כי זוהו שלושה טילים ששוגרו מאיראן לעבר ריאד. אחד יורט, והשניים האחרים נפלו בשטחים פתוחים.

החדשות המרכזיות מהלילה והבוקר

• לאחר שעות של שקט, איראן חידשה את השיגורים לעבר ישראל, אזעקות הופעלו בירושלים, בית שמש, מרכז הארץ והשפלה.

• נקבע מותו של גבר שנפגע כתוצאה מפגיעה של טיל נ"ט במשגב עם הסמוך לגבול עם לבנון.

• 95 נפגעים פונו הלילה מזירת האסון באזור החרדי בעיר ערד, 10 מהם במצב קשה. נזק רב נגרם לעשרות בתים.

• בשל הנפילות בערד ובדימונה, משרד החינוך הודיע כי בוטלו הלימודים בכל רחבי הארץ.

• מפכ"ל המשטרה דני לוי טען בזירת הנפילה כי: "הטיל נפל בין הבניינים, מי שהיה במקלט - נראה שלא נפגע. מי שהיו בחוץ כנראה נפגעו".

• הרמטכ״ל הנחה על המשך תחקור הנפילות והפקת הלקחים מהם. בנוסף, אישר תקיפות בכלל זירות הלחימה.

• הנשיא טראמפ באולטימטום דרמטי להנהגה באיראן: פתחו את מצר הורמוז בתוך 48 שעות - או שנשמיד את תחנות הכוח שלכם.

• דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי צה״ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

עדכונים שוטפים

06:45: סעודיה הודיעה על גירוש הנספח הצבאי של איראן ועוד ארבעה עובדים בשגרירות האיראנית, והורתה לארבעה לעזוב את המדינה בתוך יממה.

06:35: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:30: אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

06:08: אזעקות הופעלו בגליל התחתון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

06:00: סעודיה הודיעה לפנות בוקר כי זוהו שלושה טילים ששוגרו מאיראן לעבר ריאד. אחד יורט, והשניים האחרים נפלו בשטחים פתוחים.