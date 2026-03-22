בשורות קשות הותר לפרסום: זה הנרצח הבוקר מהירי של חיזבאללה לעבר יישובי קו הגבול עופר מוסקוביץ (פושקו) הי"ד, הוא הנרצח הבוקר. פושקו, היה חבר משגב עם, דובר וחקלאי והוא כאמור נרצח מפגיעה ישירה של טיל נ"ט של חיזבאללה (דיין האמת)

אא אלי אדלר בבלי | ד' בניסן | 22.03.26