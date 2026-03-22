טרגדיה קשה הבוקר (ראשון) בגבול הצפוני של ישראל, כאשר אזרח ישראלי נרצח מירי נ"ט של חיזבאללה, כעת שמו הותר לפרסום.
עופר מוסקוביץ (פושקו) הי"ד, הוא הנרצח בגבול, פושקו, היה חבר במשגב עם. פושקו, היה דובר, חקלאי, חבר, "סמל ומורשת עבור כולנו", נמסר מהיישוב.
כזכור וכפי שדווח, מחבלי חיזבאללה שיגרו טיל נ"ט לעבר הרכב בו נסע במשגב עם שבגבול לבנון. בזמן הטיפול בזירה הקשה, זוהו שיגורים נוספים מלבנון ואזעקות הופעלו ביישוב.
בנוסף לרכב בו שהה הגבר שנרצח, שני כלי רכב נוספים עלו בלהבות וכחות הכיבוי פעלו לכבות את השריפה ולוודא שאין לכודים נוספים בזירה.
דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים. האירוע מתוחקר".
