בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
לרגל יום פטירתו של הרבי בעל השפתי-צדיק זצ"ל - 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק יסוד עולם שתפילתו הייתה בוקעת רקעים | מעשה נפלא על חתן שאיחר לחתונה וזכה לברכה לעושר גדול | "שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצוֹן" (יהדות ואקטואליה)
במלאות 83 שנה לעקדתו של הקדוש רבי משה בצלאל אלתר זצ"ל הי"ד מגור – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק וקדוש אחיו של הרבי ‘האמרי-אמת’ מגור, שהיה לאות ומופת בחצר הקודש | על ענוותנותו ופרישותו שהלהיבו לבבות בשנות השואה |"בלתי לה’ לבדו" (יהדות ואקטואליה)
מאות חסידי גור מהעיר ערד התאספו בערב ראש חודש אלול לעצרת תפילה המונית ברחובה של עיר, נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל | ראש העיר שכידוע נבחר בזכות הקולות של החסידים, מתח ביקורת על העיתוי לאור המצב הביטחוני והחטופים בעזה.| צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל יום פטירתו של השר והרב יצחק מאיר
לווין זצ"ל – שתאריך פטירתו חל ב-ט"ז אב – בבלי עם שורות קצרות על דמותו
של מנהיג אגודת ישראל שהיה נאמן לגדולי הדור | האיש שהקים עולה של יהדות בארץ ישראל והיה מחותמי
מגילת העצמאות | "המאיר לארץ" (יהדות ואקטואליה)
הוועדה המחוזית ירושלים תדון בישיבתה היום בהתנגדויות לתוכנית ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים, שמציעה שימור של 3 מבנים ישנים בסמוך לציונו של בעל "האמרי אמת" מגור | לתוכנית הוגשו התנגדויות רבות, בין היתר של חסידי גור, בטענה להתחשבות בחסידים העוברים בשבילים במתחם בדרכם לקבר בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל (חרדים)
מטעמם של אייכלר ופרוש שיגרו מסר מאיים לרה"מ נתניהו, לפיו, אם אייכלר לא ימונה לשר השיכון - "יהיו לכך השלכות" | במערכת הפוליטית ממסמסים את האיום שכן בעלזא נותרה לבדה בזירת האיומים - דווקא אחרי שסביב חוק הגיוס דאגה לטרפד את האיומים ולהבטיח שהממשלה לא תיפול | ויש מי שמציע שטסלר ימונה לשר השיכון ואייכלר לסגן שר התרבות | כל הפרטים (חרדים, פוליטי)
הרבי הבית-ישראל מגור זצ"ל שתאריך
פטירתו חל ב’ אדר – שורות
קצרות לדמותו של מקים עולה של חסידות בארץ
הקודש אחר חורבן השואה |
רבי ומחנך של ‘לכתחילה
שבלכתחילה’ שהעריף טללי
תחיה של יראת שמים וקרבת אלוקים |
ישראל אשר בך התפאר
(יהדות
ואקטואליה)
בתאריך ה’ בשבט השנה, מציינים בחסידות גור 120
שנה לפטירתו של מרן ה'שפת אמת' מגור זצ"ל | עובדות והנהגות קצרות מאותו צדיק שהיה מורם
ורבם של אלפים מבני תקופתו בפולין וסביבותיה
| על
דרישתו הבלתי מתפשרת ‘לאמת’ ועבודת ה’
מתוך עמל ויגיעה |
חיבורו ‘שפת-אמת
על התורה הוא אבן יסוד בתורת החסידות בו
סלל את דרכו המיוחדת לעבודת ה’ |
‘שפת אמת תיכון לעד’
(יהדות
ואקטואליה)