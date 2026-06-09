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דאגה בבית וגן: ראש הישיבה אושפז, כל סדרי הלימוד הוקדשו לרפואתו

דאגה בעולם התורה הספרדי: הגאון רבי שלום ביתאן, ראש ישיבת 'דעת חיים' וחבר ועדת ראשי הישיבות של ש"ס, אושפז בעקבות חולשה ויעבור הבוקר הליך כירורגי • שמו לתפילה: רבי שלום בן אסתר ליזת בתוך שאר חולי ישראל (חרדים) 

הגאון הרב שלום ביתאן (צילום: שמואל שנקר)

דאגה בעולם התורה והישיבות: ראש ישיבת 'דעת חיים' בבית וגן וחבר ועדת ראשי הישיבות של ש"ס, הגאון רבי שלום ביתאן, צפוי לעבור הבוקר (שלישי) ניתוח בבית החולים, זאת לאחר שחש חולשה מוגברת במהלך הימים האחרונים.

בהיכלי התורה ובקרב אלפי תלמידיו ומכריו שוררת דאגה רבה, והציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של ראש הישיבה, רבי שלום בן אסתר ליזת, בתוך שאר חולי ישראל.

הגר"ש ביתאן נחשב לאחת הדמויות המוכרות בציבור הספרדי ובעולם הישיבות בפרט, מעבר לעמידה בראשות אחת הישיבות הספרדיות המובילות.

הוא מכהן כחבר בכיר בוועדת הרבנים וראשי הישיבות מטעם תנועת ש"ס, הוועדה המנהלת באופן ישיר ומאחורי הקלעים את אחת הסוגיות הרגישות והבוערות ביותר במדינה – עניין חוק הגיוס ומעמדם של בני הישיבות.

בהיכל ישיבתו 'דעת חיים' הוקדשו כל סדרי הלימודים של היום לרפואתו השלמה של ראש הישיבה הנערץ.

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