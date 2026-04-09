לאחר הודעת צה"ל ושב"כ על חיסולו של מחבל הנוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית בכביש 232 - באזור רעים, המיגונית שבה שהו בין היתר שורד השבי אלי-ה כהן וזיו עבוד, ושממנה נחטף בידי אותו מחבל באכזריות רבה, הערב, הגיבו השניים לבשורה על סגירת המעגל (בארץ)
מתפללי בית הכנסת "משכן יוסף" הירושלמי, התכנסו לסעודת הודיה וחגיגת סיום מסכת אותה למדו לכבודו של שורד השבי אליה כהן, ששוחרר מהשבי לפני מספר שבועות, ולכבוד סבו גבאי בית הכנסת אהרון רבי | אליה כהן סיפר להם כיצד הרגיש במעמקים את עוצמת התפילות | צפו (חדשות)
שורד השבי אלי-ה כהן אמר למנהיגים בסרטון: "יש לנו חלון הזדמנויות להחזיר את כולם, להוציא את כולם!" | כהן הודה לחיילים ולעם: "בלי הלחץ הזה אני לא יודע אם ומתי היו משחררים אותנו" | הוא פנה לחטופים שעדיין בעזה ובהם אלון אהל ואלקנה בוחבוט: "עם ישראל לא מוותר עליכם. תהיו חזקים, אתם חוזרים הביתה" (בארץ)
סיגי כהן, אמו של החטוף ששוחרר משבי החמאס, אליה כהן, שיתפה בחלק מהכאב והייסורים שהיו מנת חלקו של בנה בבי האכזרי של חמאס | אכלו פיתות מעופשות ונכלאו כשהם קשורים כדי למנוע את חילוצם מהשבי על ידי כוחות צה"ל | לקראת השחרור האביסו אותם (בארץ)
אחרי שחרורו משבי חמאס, סיפר אלי-ה כהן פרטים חדשים על תקופת שהותו בשבי | היה אזוק לחטופים אחרים בשלשלאות, שהוסרו מהם כאשר נחתמה העסקה, ערך קידוש בשבי יחד עם אלי שרעבי | אחת המנהרות שבהן שהה הופצצה על ידי צה"ל (חטופים)
משפחותיהם של שורדי השבי ששוחררו אתמול מגיהנום החמאס מסרו הערב הצהרות לתקשורת מבתי החולים איכילוב ובילינסון | סיגי, אמו של אלי-ה כהן אמרה: "תודה ראשונה לבורא עולם שהחזיר לי את אלי-ה שלי, תודה אבא!" | הציטוטים המלאים והקורות מהשבי (חדשות)