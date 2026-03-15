דיווחים מאיראן חושפים כי אנשי ה'בסיג'' והמשטרה המקומית מנסים להיטמע בתוך האוכלוסייה האזרחית – בבתי ספר, בחניוני מרכזי קניות ובמוניות – מחשש לעינם הפקוחה של האזרחים | תושבים בבירה מדווחים בזמן אמת על פריסת מחסומים נרחבת בצירים מרכזיים, בעוד קולות בתוך המדינה מברכים על הפגיעה בהתכנסויות הליליות של כוחות המשטר: "זה הכיוון הנכון" (העולם הערבי)
בתיעוד לא שגרתי ונועז פורסם ביממה האחרונה בעמוד של משרד החוץ בפרסית, בו נראה תליית דגל ישראל בלב הבירה האיראנית | על פי הנכתב, מדובר בצעירה איראנית שהדביקה אתמול דגל ישראל על 'כיכר פלסטין' בטהרן, והכריזה שזו מעתה "כיכר ישראל" | את הסרטון היא בחרה לשלוח לעמוד של משרד החוץ הישראלי בפרסית | צפו בתיעוד (העולם הערבי)