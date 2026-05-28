ארצות הברית ואיראן נמצאים בשלב קריטי במשא ומתן, כאשר שורה של סוגיות מורכבות עומדות על הפרק. כדי להבין את המתרחש, יש להכיר את המונחים והמושגים המרכזיים שמעצבים את השיחות בין שתי המעצמות.

בעוד שהמשא ומתן ממשיך להתנהל, כל אחד מהנושאים הבאים עשוי להכריע בין הצלחת ההסכם לכישלונו - ולעצב את עתיד המזרח התיכון כולו. הסנקציות: נשק כלכלי שפגע קשות באיראן מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979 ניצבת איראן בפני סנקציות כלכליות מצד ארצות הברית והעולם המערבי. הסנקציות פגעו קשות בכלכלה האיראנית לאורך עשרות שנים, אך הן הוחרפו משמעותיה בשנים האחרונות. בפברואר 2025 הכריז הנשיא דונלד טראמפ על החרפת הסנקציות במסגרת מדיניות "הלחץ המקסימלי". הצעדים כוללים הקפאת נכסים רשמיים של איראן, איסור סחר עם המדינה וסנקציות משניות על גופים בינלאומיים המפירים את האיסורים האמריקניים. תעשיית הנפט האיראנית, מגזר כלכלי מרכזי עבור טהראן, ספגה את המכה הקשה ביותר. הסנקציות אילצו את איראן להשתמש במערכת מורכבת של ספינות צללים ומערכות תשלום חשאיות, ולמכור את הנפט שלה במחיר מוזל לסין.

בסוף 2025 הפעילו גם מעצמות אירופה סעיף בהסכם הגרעין עם איראן שאפשר להן להטיל באמצעות מועצת הביטחון סנקציות קשות נוספות. הסנקציות כללו אמברגו נשק, הקפאת נכסים גלובלית, הגבלות על יציאה של אישים איראנים מהמדינה ופעילות של גופים איראנים בחו"ל.

סין ורוסיה הודיעו כי הן דוחות את הסנקציות, וממשיכות לשתף פעולה עם איראן ולספק לה צינור חמצן כלכלי קריטי. עם זאת, הסנקציות פגעו קשות במשטר האיראני, והסרתן נחשבת חיונית לשיקום הכלכלי והמדיני של טהראן.

על פי הדיווחים, הסרת הסנקציות נדונה בין הצדדים במסגרת ההסכם, אך לא ברור איך הן יוסרו ובאיזה לוח זמנים.

הכספים המוקפאים: 100 מיליארד דולר בהקפאה

נכסים וכספים איראניים רבים בחו"ל בשווי מוערך של כ-100 מיליארד דולר - הוקפאו בשל הנסקציות, אמנם הסכום המדויק לא פורסם אך הוא קריטי עבור איראן ושיקומה אחרי המלחמה מול ארצות הברית וישראל.

איראן, כך מדווחים בחדשות 12, מתעקשת שלא תמשיך בדיבורים רציניים על עסקה צבלי שהכסף ישוחרר, בעוד שטראמפ הבהיר כי הכסף יופשר בהתאם לציות האיראני לתנאי ההסכם. "אין פירוז גרעיני - אין דולרים", אמר בכיר אמריקני בתדרוך לכתבים.

בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, השייכת למשמרות המהפכה, שיווחו כי מנהיגי איראן רוצים בשביל 'הסיפתח' כ-12 מיליארד דולר מהנכסים המוקפאים, וכי נרשמה התקדמות בסוגיה. חלק מהכספים האיראניים המוקפאים נמצאים בקטאר.

על פי דיווחים, דוחא הציעה פשרה שבמסגרתה היא תעניק לטהראן הלוואה של כ-12 מיליארד דולר "לצרכים הומניטריים". אולם בפועל קשה לראות כיצד יופעל מנגנון שיחייב את איראן להחזיר את הכסף, ולכן ההצעה נתפסת יותר כמענק עקיף.

אורניום מועשר לרמה גבוהה: הדרך לפצצה

אורניום הוא רכיב חיוני לתוכנית האיראנית להשגת נשק גרעיני. בגלל שהאורניום הזה מקרב מאוד את איראן לגרעין, הוא הפך לנקודת מחלוקת מרכזית בין איראן לארצות הברית.

על פי דיווחים בחדשות 12, האפשרות שאיראן תמסור את האורניום לארה"ב או לצד שלישי נדונה, וגם האפשרות שהיא תדלל אותו בעצמה. במהלך המלחמה פורסם כי טראמפ שוקל מבצע צבאי להוצאת האורניום מאיראן.

בנוסף, יש לאיראן עוד טונות של אורניום מועשר לרמה של 20% ו-5% - רחוק יותר מהרמה הנדרשת לפצצה. אך גם את החומר הזה יכולה איראן להעשיר בעתיד באמצעות צנטריפוגות לרמה הנדרשת.

מצר הורמוז והמצור האמריקני: נקודת הלחץ המרכזית

מצר הורמוז הפך למוקד המערכה בין ארצות הברית לאיראן, ונקודת הלחץ העיקרית של איראן במו"מ. בימים שטרום המלחמה עברו במצר, יותר ממאה ועשרים ספינות ביום, שעליהן כעשרים אחוזים מאספקת האנרגיה העולמית.

עם פרוץ התקיפות של ישראל וארה"ב, איראן הכריזה כי המצר סגור לתנועה, ואף תקפה ספינות מסחריות שניסו לעבור בו. הדבר הוביל לנזק אדיר לכלכלה העולמית ולזינוק מחירי הנפט ברחבי העולם - כולל מחירי הדלק בארצות הברית.

מאז, המצר נותר בשליטת איראן, שמאפשרת רק לכמות קטנה של ספינות לעבור בו מדי יום - רובן ממדינות שמיודדות עם טהראן. במצר תקועות כ-2,000 ספינות מסחריות, שלא מעיזות לעבור בו מחשש לפגיעה איראנית.

טראמפ הגיב בהכרזה במהלך הפסקת האש על מצור ימי על הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי, שנאכף באמצעות עשרות ספינות ומטוסי קרב אמריקניים. הצעד פוגע קשות בכלכלה האיראנית, שתלויה ביצוא נפט דרך מצר הורמוז.