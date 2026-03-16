איראן משתמשת בבתי הספר כמגן אנושי עבור אנשי המשטר, כך עולה מתיעוד שהופץ הבוקר.

בסרטון, שצולם ככל הנראה על ידי גורם אופוזיציה איראני, נראים אנשי באסיג' של המשטר כשהם רכובים על אופנוע ויוצאים ממבנה.

האדם שמצלם את הסרטון אומר בפרסית כי הם יצאו מבית ספר, שניות לאחר מכן הוא מציג את חזית המבנה עליה כיתוב בפרסית המוכיח כי אכן מדובר במוסד לימודים.

גורם אופוזיציה איראני בגלות כתב בהודעה אליה צירף את הסרטון:

"כוחות הביטחון של המשטר האסלאמי באיראן פועלים לפי אותו חוק כמו ארגוני טרור כמו חמאס. נכון לעכשיו, הם הציבו כוחות צבאיים למחצה של הבסיג', יחידות משטרה מיוחדות ואפילו כוחות קרקע של משמרות המהפכה בכמה בתי ספר בטהרן, כדי להשתמש בהם כדי לטבוח באזרחי איראן אם ינסו למרוד נגד המשטר האסלאמי. זוהי דוגמה אחת שתועדה אתמול אחר הצהריים."