בבלי
טהרן פינת עזה

איזה אומץ: האיראני תיעד את אנשי הבסיג' - וסיפק את ההוכחה הניצחת

תיעוד שהופץ הבוקר ברשתות החברתיות על ידי גורמי אופוזיציה איראניים מוכיח את השימוש שעושה המשטר בבתי ספר ברחבי המדינה כמגן אנושי | בתיעוד ניתן לראות אנשי בסיג' יוצאים ממבנה, כאשר המצלם שישוב ברכב מתעד שניות לאחר מכן את חזית בית הספר (חדשות) 

תיעוד אנשי בסיג' יוצאים מבית הספר (צילום: האופוזיציה באיראן)

משתמשת בבתי הספר כמגן אנושי עבור אנשי המשטר, כך עולה מתיעוד שהופץ הבוקר.

בסרטון, שצולם ככל הנראה על ידי גורם אופוזיציה איראני, נראים אנשי באסיג' של המשטר כשהם רכובים על אופנוע ויוצאים ממבנה.

האדם שמצלם את הסרטון אומר בפרסית כי הם יצאו מבית ספר, שניות לאחר מכן הוא מציג את חזית המבנה עליה כיתוב בפרסית המוכיח כי אכן מדובר במוסד לימודים.

גורם אופוזיציה איראני בגלות כתב בהודעה אליה צירף את הסרטון:

"כוחות הביטחון של המשטר האסלאמי באיראן פועלים לפי אותו חוק כמו ארגוני טרור כמו חמאס. נכון לעכשיו, הם הציבו כוחות צבאיים למחצה של הבסיג', יחידות משטרה מיוחדות ואפילו כוחות קרקע של משמרות המהפכה בכמה בתי ספר בטהרן, כדי להשתמש בהם כדי לטבוח באזרחי איראן אם ינסו למרוד נגד המשטר האסלאמי. זוהי דוגמה אחת שתועדה אתמול אחר הצהריים."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר