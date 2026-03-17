"טראמפ ייעלם": כך דיברו הבכירים האיראניים לפני שחוסלו | צפו

"המשטר הציוני לא מסוגל להילחם אפילו 10 ימים", דברי סלימאני שחוסל

הלילה חיל האוויר תקף באופן מדויק בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל. במקביל חוסל ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ לאורך שש השנים האחרונות.

אחרי החיסולים צפו ועלו הצהרות רוויות התנשאות שנאמרו מפי המחוסלים בעבר הלא כל כך רחוק.

לאריג'אני ענה בפוסט שפרסם לפני כשבוע לאיום של הנשיא טראמפ על איראן אם מיצרי הורמוז ייסגרו: "אנשי איראן אינם חוששים מאיומיכם הריקים. גדולים מכם לא הצליחו לחסל את האומה האיראנית. היזהרו פן אתם תהיו אלה שתיעלמו".

בסרטון אחר שהופץ נראה מפקד הבסיג' כשהוא מודיע כי "המשטר הציוני לא מסוגל להילחם אפילו 10 ימים במלחמה בקנה מידה גדול".

השוטרים פשטו על אתר הבנייה שהעסיק שב"חים; הוצא צו סגירה לחודש דוד הכהן | 08:29

בין המגיבים לסרטון היה מי שציטט את הפסוק בבראשית: "וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר, וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה".