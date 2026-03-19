עלי לאריג'אני שימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן והיה אחד האנשים הקרובים ביותר למנהיג העליון עלי חמינאי. לפי דיווחים, חמינאי מינה את לאריג'אני למנהל המדינה בפועל והעביר אליו סמכויות משמעותיות, כאשר המנהיג העליון בן ה-86 כמעט ואינו מנהל את ענייני המדינה. לאריג'אני נחשב ל"המוח האסטרטגי" של משטר האייתולות והיה אחראי על קבלת החלטות מדיניות מרכזיות.

חיסולו של לאריג'אני בוצע על ידי צה"ל במסגרת מבצע שאגת הארי, בשורת תקיפות דרמטיות בטהרן. לצד לאריג'אני חוסל גם מפקד יחידת הבסיג', עלי שמח'אני, בפעולה שנחשבת לאחת המשמעותיות ביותר מאז פרוץ המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר כי "אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו", והדגיש את הסיוע לארה"ב במפרץ הפרסי.

לאריג'אני היה ידוע בעמדותיו הקיצוניות והשתחצנותו כלפי ישראל וארה"ב. רק יומיים לפני חיסולו, כתב בתגובה לדיווחים על כוונה לחסלו: "המוות עבורי הוא אושר". הוא שלח איומים ישירים לנשיא טראמפ וכתב: "תזהר שלא תיעלם", תוך שהוא מנסה להציג תמונה של כוח ועוצמה. לאריג'אני פרסם מסרים בשבע שפות שונות והתלונן כי "אף מדינה מוסלמית לא עוזרת לנו" במלחמה מול ישראל.

חיסולו של לאריג'אני מותיר את משטר האייתולות ללא אחד ממנהיגיו המרכזיים ומעורר שאלות לגבי עתיד השלטון בטהרן. הרמטכ"ל הודיע כי "גם הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה", ושר הביטחון ציין כי לאריג'אני "הצטרף לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום".

תגובות העם האיראני לחיסול היו דרמטיות, כאשר דיווחים מטהרן תיארו אזרחים "צורחים משמחה" ברחובות. המומחה לאיראן רני עמרני תיאר "רעידת אדמה באיראן" בעקבות החיסול. השאלה המרכזית כעת היא האם חיסולם של בכירי המשטר, כולל לאריג'אני, מסמן את תחילת קריסת שלטון האייתולות.

פרט מעניין שהתגלה לאחר החיסול הוא שבתו של לאריג'אני, ד"ר פאטמה ארדשיר לריג'אני, עבדה עד לאחרונה באוניברסיטת אמורי בארה"ב. האוניברסיטה באטלנטה הודיעה כי פיטרה אותה מתפקידה, בהחלטה שמשקפת את המתיחות בין ארה"ב לאיראן ואת מעמדו של אביה בצמרת המשטר.