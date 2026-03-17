ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם (שלישי) מסר וידיאו לציבור, בו הוא הסביר מה המשמעות של חיסולו של לארגי'אני, מה צפוי בהמשך, למה לא לסמוך על 'ערוצי התרעלה', על הפיצויים לבעלי העסקים ועל היחסים עם האמריקאים.

הדברים המלאים:

״הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים.

אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות. אבל אם נתמיד בזה - אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם.

במקביל, אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות, שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות. בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם: רבות המה.

עכשיו, ביחס לדבר נוסף: הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח, ואנחנו נשיג את הדברים האלה.

אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו, בעזרת השם, הגענו למצב שאחרי ה-7 באוקטובר, שהיינו על עברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא ה-מעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזו מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו, של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק? אז הישארו חזקים.

אני רוצה להגיד לכם: אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים - הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה. גם לעזור לצפון, וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר ב'עם כלביא', כפי שעשינו קודם לכן בקורונה. נעשה את זה ביתר-שאת הפעם״.